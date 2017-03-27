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Как обойти запрет на перевод денег из РФ
Несмотря на введение запрета на переводы денег из России в Украину через неподконтрольные РФ платежные системы, денежные средства между странами по-прежнему можно отправлять
Как сообщает пресс-служба «Укрпочты», это реально сделать с помощью услуги почтового перевода, пишет Politeka.
«Мы («Укрпочта» — ред.) продолжаем в обычном режиме принимать и выплачивать международные почтовые переводы как в иностранной, так и в национальной валюте», — отметил директор Департамента финансового бизнеса компании Артур Муравицкий.
Как сообщили в компании, почтовые переводы осуществляются через международную финансовую систему Всемирного почтового Союза между почтовыми отделениями.
Ранее Politeka сообщала, что Россия ограничила денежные переводы в Украину.
Как писала Politeka, 15 марта Нацбанк составил «черный список» банков с россгоскапиталом и рекомендовал СНБО применить к ним санкции.
Ограничения касаются: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВиЭс Банк», ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ПАО «ВТБ Банк» и ПАО «БМ Банк».
Президент Украины Петр Порошенко утвердил эти санкции 16 марта.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Укрпочта, денежный перевод
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