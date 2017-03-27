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Как ЖЭКи мстят должникам

27.03.2017 18:18
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Как ЖЭКи мстят должникам

Коммунальщики придумывают различные способы, как выбить долги по коммуналке. ЖЭКи теперь стараются не выдавать справки жильцам, если те не оплатили счета.

Также бывают случаи, когда слесарь отказывается приходить на аварию к должникам, пишет Вести.

Дело доходит до того, что должников не выпускают за границу. Юристы говорят: сотрудников ЖЭКов за самоуправство нужно привлекать к суду.

Но бывает, что коммунальщики идут и на более жесткие меры. Были случаи, когда должникам отказывали в ремонте поломок сантехники. На форумах украинцы жалуются, что теперь, если хотя бы за пару месяцев не заплатили, не приходят на аварийный вызов и электрики.

Кроме того, по словам юриста Ивана Либермана, часто коммунальщики рассылают СМС с угрозами жильцам дома-должника. В анонимных сообщениях обычно указывают номер дома, но не уточняют фамилию. В них человеку запрещают выезжать за границу или даже за пределы города. Отправителями могут быть т.н. юридические коллекторы - контрагенты, предоставляющие коммунальные услуги.

Чтобы выбить долг, за людьми устраивают даже слежку в соцсетях: пишут «в личку», ежедневно напоминая, что сегодня долг за ЖКХ составляет столько-то, а завтра он вырастет. Если и это не помогает, подобные послания начинают публиковать на страничке должника.

Еще один способ прессинга - передвижные кассы во дворах. Из громкоговорителя объявляют списки должников и предлагают заплатить долг сразу на месте. На некоторых это действует.

Кроме этого ЖЭКи подают в суды на должников. Как правило, люди не являются на заседания или об этом даже не знают. Суд принимает решение о запрете должнику выезжать за границу. В результате человек уже в аэропорту узнает о запрете.

Эксперты сходятся во мнении, что большинство действий коммунальщиков незаконны. По словам юристов, для таких случаев есть отдельная статья - самоуправство. В таких случаях можно написать заявление в правоохранительные органы. Сотруднику ЖЭКа будет грозить до 3 месяцев ареста.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, должник, жэк
 
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