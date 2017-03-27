Как ЖЭКи мстят должникам

27.03.2017 18:18

Коммунальщики придумывают различные способы, как выбить долги по коммуналке. ЖЭКи теперь стараются не выдавать справки жильцам, если те не оплатили счета.

Также бывают случаи, когда слесарь отказывается приходить на аварию к должникам, пишет Вести.

Дело доходит до того, что должников не выпускают за границу. Юристы говорят: сотрудников ЖЭКов за самоуправство нужно привлекать к суду.

Но бывает, что коммунальщики идут и на более жесткие меры. Были случаи, когда должникам отказывали в ремонте поломок сантехники. На форумах украинцы жалуются, что теперь, если хотя бы за пару месяцев не заплатили, не приходят на аварийный вызов и электрики.

Кроме того, по словам юриста Ивана Либермана, часто коммунальщики рассылают СМС с угрозами жильцам дома-должника. В анонимных сообщениях обычно указывают номер дома, но не уточняют фамилию. В них человеку запрещают выезжать за границу или даже за пределы города. Отправителями могут быть т.н. юридические коллекторы - контрагенты, предоставляющие коммунальные услуги.

Чтобы выбить долг, за людьми устраивают даже слежку в соцсетях: пишут «в личку», ежедневно напоминая, что сегодня долг за ЖКХ составляет столько-то, а завтра он вырастет. Если и это не помогает, подобные послания начинают публиковать на страничке должника.

Еще один способ прессинга - передвижные кассы во дворах. Из громкоговорителя объявляют списки должников и предлагают заплатить долг сразу на месте. На некоторых это действует.

Кроме этого ЖЭКи подают в суды на должников. Как правило, люди не являются на заседания или об этом даже не знают. Суд принимает решение о запрете должнику выезжать за границу. В результате человек уже в аэропорту узнает о запрете.

Эксперты сходятся во мнении, что большинство действий коммунальщиков незаконны. По словам юристов, для таких случаев есть отдельная статья - самоуправство. В таких случаях можно написать заявление в правоохранительные органы. Сотруднику ЖЭКа будет грозить до 3 месяцев ареста.

Источник: http://from-ua.com