Когда украинцы увидят новые пенсии: в Кабмине дали прогноз

Пенсионная реформа в Украине будет осуществляться в несколько этапов, поэтому ее полноценная реализация станет возможна не ранее, чем через несколько лет.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала ZIK, сообщает пресс-служба Минсоцполитики, передает Обозреватель.

По его словам, сейчас продолжается работа над вторым этапом реформирования — внедрением кардинальных изменений в солидарной системе пенсионного обеспечения.

"Солидарная система — это база, фундамент любой модели пенсионного обеспечения. Сейчас половина средств на выплату пенсий, а это 141 млрд грн, берется из Государственного бюджета, а не из взносов людей в Пенсионный фонд. Мы считаем, что эту проблему можно решить только через расширение круга плательщиков страховых взносов", — подчеркнул чиновник.

Рева пояснил, что успешное завершение второго этапа реформы откроет возможности для следующего, ключевого шага — внедрения накопительной пенсионной системы.