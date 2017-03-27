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Когда украинцы увидят новые пенсии: в Кабмине дали прогноз
Пенсионная реформа в Украине будет осуществляться в несколько этапов, поэтому ее полноценная реализация станет возможна не ранее, чем через несколько лет.
Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала ZIK, сообщает пресс-служба Минсоцполитики, передает Обозреватель.
По его словам, сейчас продолжается работа над вторым этапом реформирования — внедрением кардинальных изменений в солидарной системе пенсионного обеспечения.
"Солидарная система — это база, фундамент любой модели пенсионного обеспечения. Сейчас половина средств на выплату пенсий, а это 141 млрд грн, берется из Государственного бюджета, а не из взносов людей в Пенсионный фонд. Мы считаем, что эту проблему можно решить только через расширение круга плательщиков страховых взносов", — подчеркнул чиновник.
Рева пояснил, что успешное завершение второго этапа реформы откроет возможности для следующего, ключевого шага — внедрения накопительной пенсионной системы.
"Результатом станет подача соответствующего законопроекта в парламент, которым будет определяться механизм функционирования накопительной системы. Закон четко определит государственное финансовое учреждение, в котором будут открыты накопительные счета и куда будут направляться средства. Некоторые эксперты предлагают направлять их, например, на инвестиционные проекты или на приобретение государственных облигаций. Этот вопрос очень чувствительный и обрабатывается серьезно, ведь мы не можем предположить даже малейшего риска потери накоплений людей", — заверил министр.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, украинцы, Кабмин, пенсии
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