Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Львовский мусор продолжает «путешествовать» по Украине

27.03.2017 10:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Львовский мусор продолжает «путешествовать» по Украине

Активисты совместно с сотрудниками полиции Днепра задержали грузовик, который провозил мусор из Львова, информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода. 

Накануне информацию о задержании фуры с львовским мусором обнародовали активисты из Днепра. По словам Вадима Мельника, активиста организации «Движение «Свободная судьба», водитель фуры предоставил накладную, где в графе «отправитель» было указано одно из предприятий Львова, а в графе «получатель» было отмечено киевское предприятие. При этом указывался и пункт отгрузки мусора – полигон «Правобережный», который расположен в Днепре. В днепровской полиции также подтвердили эту информацию, и, согласно данным полицейских, фура позже была отправлена на штрафную стоянку. 

Нужно отметить, что еще на прошлой неделе в Днепропетровской области полицейские обнаружили несанкционированную свалку – в Криничанском районе. Удалось установить, что этот мусор был вывезен из Львова. По данному инциденту было открыто уголовное производство. В полиции отметили, что мусор был привезен из Львова на двух автомобилях с прицепами. 



Теги: Украина, Донбасс, Львов, мусор
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх