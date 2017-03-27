Львовский мусор продолжает «путешествовать» по Украине

27.03.2017 10:41

Активисты совместно с сотрудниками полиции Днепра задержали грузовик, который провозил мусор из Львова, информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода.



Накануне информацию о задержании фуры с львовским мусором обнародовали активисты из Днепра. По словам Вадима Мельника, активиста организации «Движение «Свободная судьба», водитель фуры предоставил накладную, где в графе «отправитель» было указано одно из предприятий Львова, а в графе «получатель» было отмечено киевское предприятие. При этом указывался и пункт отгрузки мусора – полигон «Правобережный», который расположен в Днепре. В днепровской полиции также подтвердили эту информацию, и, согласно данным полицейских, фура позже была отправлена на штрафную стоянку.



Нужно отметить, что еще на прошлой неделе в Днепропетровской области полицейские обнаружили несанкционированную свалку – в Криничанском районе. Удалось установить, что этот мусор был вывезен из Львова. По данному инциденту было открыто уголовное производство. В полиции отметили, что мусор был привезен из Львова на двух автомобилях с прицепами.