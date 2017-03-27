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Максакова выступит с концертом украинской песни в память об убитом Вороненкове
Певица Мария Максакова выступит в Киеве с концертом украинской песни в память о своем погибшем муже, экс-депутате Госдумы РФ Денисе Вороненкове.
Об этом она рассказала в интервью "Московскому комсомольцу".
По словам Максаковой, после трагичной новости она думала отменить концерт с оркестром, но передумала.
"Но решили, что я уберу две веселые песни и спою эту программу на украинском языке в память Дениса на девятый день. Он был украинцем, умер украинцем и похоронен он в Киеве. Думаю, что у многих будет взрываться мозг, скорее всего, от того, что я это сделала. Но, думаю, я должна это сделать", – рассказала певица.
Кроме того, Максакова не исключила, что наденет для выступления платье, в котором выходила замуж за Вороненкова.
Напомним, в Киеве в результате стрельбы погиб бывший депутат российской Госдумы Денис Вороненков, который принял украинское гражданство и дал показания против беглого президента Виктора Януковича.
Известно, что убийца Вороненкова был задержан в результате ранения после перестрелки. Однако спустя несколько часов он умер в больнице от полученных ранений. Сначала выяснилось, что он гражданин Украины, после чего в СМИ всплыла информация, что его зовут Павел Паршов. В МВД и СБУ подтвердили, что нападавший – уроженец Севастополя Павел Паршов. По данным Единого реестра судебных решений, мужчину объявили в розыск в 2011 году за фиктивную предпринимательскую деятельность и мошенничество.
Нардеп Антон Геращенко сообщил, что Паршов в начале 2015 года перешел пешком украинскую границу с Беларусью, а оттуда направился в Россию, где обучался в школе диверсантов. По данным Геращенко, после подготовки Паршов был заброшен в Украину, где вступил в Нацгвардию.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: политика, Донбасс, концерт, память, убийство, песня
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