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Между Украиной и Болгарией появится прямое железнодорожное сообщение
Между Болгарией и Украиной будет налажено сотрудничество в транспортной сфере, и совсем скоро между Софией и Киевом появится прямое железнодорожное сообщение, - будет запущен пассажирский поезд.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, вопрос о назначении пассажирского поезда, следующего из Киева в Софию, вчера обсуждался во время встречи Владимира Омеляна, министра инфраструктуры Украины, и Христо Алексиевым, министром транспорта информационных технологий и связи Болгарии. Омелян и Алексиев обсудили вопросы организации международного грузового железнодорожно-паромного сообщения между Болгарией и Украиной, также обсуждались проблемы восстановления авиасообщения Варна-Одесса и прямые железнодорожные маршруты из Киева в Софию. Омелян уделил много внимания и восстановлению трассы Одесса-Рени.
Нужно отметить, что появление прямого железнодорожного сообщения между Болгарией и Украиной еще летом прошлого года обсуждали Бойко Борисов, премьер-министр Болгарии, и Петр Порошенко, украинский глава. Позже в Укрзализныци заявили, что скоро появятся поезда в соседние страны, в том числе и в Болгарию.
Теги: Украина, Донбасс, Болгария, железная дорога
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