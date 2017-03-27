Между Украиной и Болгарией появится прямое железнодорожное сообщение

27.03.2017 10:57

Между Болгарией и Украиной будет налажено сотрудничество в транспортной сфере, и совсем скоро между Софией и Киевом появится прямое железнодорожное сообщение, - будет запущен пассажирский поезд.



Как сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, вопрос о назначении пассажирского поезда, следующего из Киева в Софию, вчера обсуждался во время встречи Владимира Омеляна, министра инфраструктуры Украины, и Христо Алексиевым, министром транспорта информационных технологий и связи Болгарии. Омелян и Алексиев обсудили вопросы организации международного грузового железнодорожно-паромного сообщения между Болгарией и Украиной, также обсуждались проблемы восстановления авиасообщения Варна-Одесса и прямые железнодорожные маршруты из Киева в Софию. Омелян уделил много внимания и восстановлению трассы Одесса-Рени.



Нужно отметить, что появление прямого железнодорожного сообщения между Болгарией и Украиной еще летом прошлого года обсуждали Бойко Борисов, премьер-министр Болгарии, и Петр Порошенко, украинский глава. Позже в Укрзализныци заявили, что скоро появятся поезда в соседние страны, в том числе и в Болгарию.