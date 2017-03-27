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Отопительный сезон заканчивается: у кого отберут субсидии
Чуть больше, чем через месяц заканчивается отопительный сезон, и суммы в платежках за комуслуги станут меньше примерно втрое.
Прежде всего это коснется тех жильцов, которые не получали субсидии на оплату "коммуналки", а таковых - 2/3 семей, или до 9,5 млн домохозяйств, пишет Сегодня.
Но уже с нового отопсезона число семей, получающих помощь от государства, сократится примерно на 1,5 млн, а еще у 3 млн семей субсидии уменьшатся. Главная причина - рост минзарплаты вдвое (до 3200 грн с 1 января 2017 г.). Ведь, несмотря на увеличение доходов малоимущих, все начисленные в октябре 2016 г. субсидии у них сохранились по 30 апреля. Но в Минсоцполитики нам подтвердили: госпомощь по оплате "коммуналки" пересчитают, начиная с 1 мая. И, по мнению экспертов, у многих ее отберут или уменьшат.
КОМУ ПОЛОЖЕНО. Как разъяснили в пресс-службе Минсоцполитики, на субсидию могут претендовать семьи, расходы которых на "коммуналку" превышают 15% среднего дохода за последние полгода. Все, что свыше, оплатит государство, но лишь в пределах норм потребления услуг. Они, напомним (для назначенных в 2016 г. субсидий), составляют 21 кв. м отапливаемого жилья на человека + 10,5 кв. м на семью (т. е. минимум 31,5 кв. м), 100 кВт-ч/мес. электроэнергии на 1-2 домочадцев + по 25 кВт-ч на каждого следующего, а также на человека в месяц: 1,6 куб. м горячей и 2,4 куб. м холодной воды (либо 4 куб. м холодной), 4,4 куб. м газа на бытовые нужды и 5,5 куб. м на обогрев одного "квадрата" при отоплении газом.
Например, семья в Киеве из двух взрослых и двух детей вписывается в соцнормы - живет в 3-комнатной квартире площадью 80 кв. м, оборудованной газплитой, использует в месяц 17,6 куб. м газа, 9,6 куб. м холодной воды, 6,4 куб. м горячей воды и 180 кВт-ч тока. Значит, зимой она должна платить за "коммуналку" около 4000 грн, летом около 1000 грн. При доходе в две старые минзарплаты (3200 грн/мес. в сумме) обязательный платеж равен 480 грн, а субсидия составляет 3520 грн в период с 1 октября по 1 мая и 520 грн в остальные месяцы. А вот при минзарплате в 3200 грн государство выделит 3040 грн субсидии зимой и всего 40 грн летом. Очевидно, что для семей, имеющих доходы больше минимальных, субсидию летом вообще отменят, а зимой уменьшат в разы. Это не все - с 6 февраля Кабмин уменьшил субсидируемые нормы: на 10% для тех, кто обогревает жилье газом, и на 22% для тех, кто греется током. Т. е. субсидии станут еще меньше. По оценкам Кабмина, только в летний сезон удастся за счет этих мер сэкономить 5 млрд грн, а после включения отопления будущей осенью эта сумма за отопсезон утроится.
ЭКСПЕРТЫ. Экономисты и спецы в сфере комуслуг считают, что система субсидий у нас раздута и ее надо сокращать, но признают, что меры, принятые властями, больно ударят по потребителям.
"Главная проблема: завышенные тарифы, прежде всего на газ украинской добычи, который стоит в разы меньше, чем импортируемый, а его продают населению и предприятиям коммунэнерго по мировым ценам, - говорит экс-министр ЖКХ, председатель Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко. - От этого зависит стоимость тепла, горячей воды, как самых неподъемных услуг. Подешевеет газ, и вопрос с субсидированием почти половины домохозяйств исчезнет".
Президент Украналитцентра Александр Охрименко напомнил, что, по данным Кабмина, долг государства перед коммунальщиками за субсидии - 25 млрд грн: "Очевидно, что власти не рассчитали сил и теперь думают, как госпомощь урезать, в частности подняв минзарплаты. Но отсутствие субсидий породит другие долги - за "коммуналку" не смогут платить уже потребители услуг. Как станут выходить из замкнутого круга, сказать сложно".
Хотят учитывать депозиты. Минсоцполитики также планирует включить в доходы, учитываемые при назначении субсидий, депозиты членов семьи в банках. Об этом недавно заявил министр Андрей Рева. "Скорее всего, сделаем с мая, это можно считать доходами, ведь проценты выплачиваются", - сказал Рева. То есть речь идет не о самих депозитах, а о начисленных банком процентах.
По словам Охрименко, идея вряд ли быстро реализуема, т. к. придется менять закон о банках в части допуска к тайне вкладов. "Если речь идет только о процентах, а не о самих депозитах, то это суммы несущественные, а менять законодательство придется серьезно, игра не стоит свеч", - резюмировал Охрименко. А вот монетизация субсидий в этом году, правда, пока на уровне расчетов между государством и юрлицами (предприятиями теплокоммунэнерго, облгазами, ОСМД), возможна - в Раду поданы соответствующие законопроекты, ожидается, что их рассмотрят на днях. Об этом сообщил вчера вице-премьер Геннадий Зубко.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, отопительный сезон
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