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Пенсии по-новому: кто будет получать вдвое больше
В этом году правительство анонсирует масштабное «осовременивание» пенсий, в результате которого у некоторых украинцев на заслуженном отдыхе выплаты вырастут в два раза
Пенсия украинцев зависит от трех показателей: средней зарплаты по стране на момент, когда выходил на пенсию, стажа и соотношения собственной зарплаты к средней, передает Politeka.
Необходимость пересчета возникла в связи с ростом средней зарплаты по стране.
Пенсия рассчитывается по формуле: П = Зп * КЗ * Кс, где П – размер пенсии, Зп – заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсию), Кз- коэффициент заработной платы (соотношение своей зарплаты к средней по стране), Кс – коэффициент страхового стажа (каждый проработанный год умножается на 1,35).
К примеру, размер пенсии для украинца, который проработал 35 лет и получал среднюю зарплату, можно рассчитать так: 1917,91 * 1 * 0,47 = 901,4 грн. Учитывая, что пенсия по возрасту в Украине не может быть ниже 1247 гривен, еще 345,6 грн доплачивают из Пенсионного фонда.
После «осовременивания», пенсии повысят с учетом средней зарплаты 3764 грн. При этом коэффициент страхового стажа сократят с 1,35 до 1.
Таким образом, эту же пенсию пересчитают по формуле: П = 3764 * 1* 0,35 = 1317 грн. Однако, если зарплата, например, была в два раза выше средней по стране, сейчас пенсионер (со стажем 35 лет) получает 1800 грн, а после «осовременивания» будет получать 2634 грн.
Министерство соцполитики планирует повысить пенсии 5,6 миллионам украинцев (всего в Украине 11,9 млн пенсионеров). Часть пенсионеров после «осовременивания» будут получать в два раза больше. Так, больше, чем на 1000 грн, разбогатеют 1,1 млн пенсионеров. Прибавку от 900 до 1000 грн могут получить 487 тыс. пенсионеров, от 700 до 800 грн – 460 тысяч. Остальным (а это больше 3,5 млн украинцев) пенсию поднимут от 50 до 700 грн.
По материалам «Сегодня».
Теги: Донбасс, пенсия, повышение
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