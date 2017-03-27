Порошенко розповів, при яких умовах підпише скандальні зміни до е-декларування

27.03.2017 19:25

Президент України Петро Порошенко скоріше за все підпише закон щодо змін до антикорупційного законодавства в рамках електронного декларування, навколо якого ведуться суперечки. Однак перед цим він хоче створити робочу групу, яка перевірить всі правки в ньому. Про це у розмові з кореспондентами розповів виконавчий директор «Transparency International Ukraine» Юршичин Ярослав після завершення зустрічі з президентом, передає replyua.net.



В той самий час він наголосив, що глава держави відмовив у пропозиції накласти вето на цей закон. Він пояснив це тим, що як головнокомандувач хоче позбавити військовослужбовців зобов’язання писати електронні декларації. «При цьому президент Петро Порошенко заявив, що буде ініціювати створення робочої групи. Вона перегляне всі поправки до закону, який зобов’язує декларувати свої статки громадські організації», - зазначив Юрчишин.



«Порошенко вважає, що поправки, які були внесені до даного закону, були нікчемними та неякісними. Тому він хоче створити робочу групу, яка ретельно перевірить всі внесені поправки та зробить справедливий висновок. Він хоче, щоб всі поправки були перевірені та при необхідності доопрацьовані у ВРУ», - сказав керівник громадської організації.