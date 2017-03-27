Скандальные правки к Трудовому кодексу: реакция властей

27.03.2017 13:00

Появилась реакция президента Украины Петра Порошенко на исключение некоторых норм из проекта нового Трудового кодекса

Как передает Politeka, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Президент не допустит ревизии обязательств Украины, которые мы реализовали для получения безвизового режима. Решение парламентского комитета исключить из проекта нового Трудового кодекса так называемые антидискриминационные нормы глава государства считает ошибочным и даже провокационным», — пишет он.

Также, по его словам, президент Порошенко заверил партнеров Украины по дипломатическим каналам, что такая позиция комитета не найдет поддержки ни в Раде, ни тем более со стороны Президента.

Тем временем нардеп Ирина Геращенко также уверена, что за исключение антидискриминационных поправок Рада не проголосует.

«Я вообще удивляюсь этому сопротивлению антидискриминационых поправкам трудового кодекса. Оценивать человека на работе нужно исключительно по его профессиональным качествам, а не по возрасту, полу, ориентациею- это же такие очевидные вещи», — пишет она.

Ранее мы сообщали о том, что согласно обещаниям Пенсионного фонда, первые электронные трудовые вместо бумажных книжек начнут выдавать уже к концу года.