- Експерт песимістично оцінив вірогідність нормалізації відносин України з Росією15:55
- Чем опасен для России саммит ГУАМ в Киеве15:37
- Сводка: противник активно применяет минометы, танки, артиллерию, у нас есть потери. ВИДЕО15:02
- Тотальная монетизация субсидий: в чем подвох14:35
- В приморье у боевиков появились орудия МТ-12 «Рапира», - ИС14:11
- Стало известно, почему Порошенко и Трамп не встретятся14:00
- Турецкие военные вышли в Черное море: 3-4 апреля будут в Одессе13:27
- «Сухолучье» Януковича: под суд пойдет теща финансиста Порошенко13:13
- Скандальные правки к Трудовому кодексу: реакция властей13:00
- В «ДНР» паника: массовое нарушение «воинской» дисциплины и мародерство12:45
Стало известно, почему Порошенко и Трамп не встретятся
В ближайшее время Петр Порошенко не сможет отправиться в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом, однако отмена переговоров связана только с проблемами Белого дома. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, об этом рассказал Константин Елисеев, заместитель главы Администрации президента Украины.
Елисеев отметил, что в кадровой политике Белого дома начались проблемы, и именно по этой причине сорвалась поездка украинского главы в США. «Дата визита была предположительно в конце февраля. Однако в то время происходили сложные кадровые процессы в администрации Трампа. К сожалению, в феврале не были заняты ключевые должности в администрации, в Совете национальной безопасности и в Госдепартаменте. Вот почему нет конкретных дат. Нас интересует содержательный визит, а не просто поездка. Кроме даты, мы хотим сформировать четкую повестку, чтобы заключить некоторые договоренности. Продолжение контактов будет, причем на высоком уровне», подчеркнул Елисеев.
По его словам, эта встреча обязательно состоится, и, конечно, всем хочется, чтобы это случилось быстрее.
Теги: политика, Донбасс, встреча, Порошенко
- Захарченко предложил не пускать Януковича в "ДНР"15:45
- Сводка: противник активно применяет минометы, танки, артиллерию, у нас есть потери. ВИДЕО15:02
- В приморье у боевиков появились орудия МТ-12 «Рапира», - ИС14:11
- Журналист: жители Донецка практически смирились с беспределом со стороны боевиков13:50
- В «ДНР» паника: массовое нарушение «воинской» дисциплины и мародерство12:45
- Блокпосты: Гнутово "догоняет" Марьинку11:50
- Атаки врага на Авдеевку: силы АТО теряют бойцов09:10
- Крушение Ми-2: жуткое видео с места трагедии07:56
- В ближайшие сутки в Украине возможны дожди и мокрый снег22:37
- В Донецкой области нашли тайник с российским оружием (ФОТО)22:01
- Експерт песимістично оцінив вірогідність нормалізації відносин України з Росією15:55
- Захарченко предложил не пускать Януковича в "ДНР"15:45
- Чем опасен для России саммит ГУАМ в Киеве15:37
- «Спортсменом года» в Украине стал гимнаст из Донецка15:30
- Компания Arca Noae "реинкарнировала" OS/215:15
- Сводка: противник активно применяет минометы, танки, артиллерию, у нас есть потери. ВИДЕО15:02
- Кремль наконец придумал, что сказать о митинге в Москве14:46
- Тотальная монетизация субсидий: в чем подвох14:35
- Белорусский Майдан может пройти по российскому сценарию14:20
- В приморье у боевиков появились орудия МТ-12 «Рапира», - ИС14:11
- 8 проблем со здоровьем, о которых «расскажет» ваш язык09:28
- Медики бьют тревогу: современные гаджеты пагубно влияют на зрение, многим людям грозит слепота11:01
- Ученые назвали предвестника скорой смерти09:09
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Донбасс – это Украина: штаб АТО сообщил долгожданную новость с фронта, ВСУ без потерь громят оккупантов, боевики в ярости
- В Северо-Крымский канал пустили воду, но Крым ее не получит
- Местный житель Балаклеи: Арсенал боеприпасов взорвался после генеральской пьянки. ВИДЕО
- Станислав Васин о блокпостах на Донбассе: "Из-за наплыва пенсионеров там продолжается тотальный хаос, но может быть хуже ещё раз в 500"
- Рядом с границей около Мариуполя разгружают российские танки. Путин готовит наступление?
- "Это мертвая зона, здесь все мертвое" - дончане в шоке от того, во что боевики превращают "Донбасс Арену"
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов
- Известная чеченка произнесла то, что приведет Путина в бешенство: Окуева назвала самое слабое место армии РФ, Украина должна бить по полной
- Великоимперское воровство или Оккупированному Донбассу подписан смертный приговор