«Сухолучье» Януковича: под суд пойдет теща финансиста Порошенко

27.03.2017 13:13

Теща финансиста Петра Порошенко Макара Пасенюка попала в список подозреваемых по делу о незаконной передачи в собственность экс-президента Виктора Януковича угодья в урочище Сухолучье

Шевченковский районный суд. Киева назначил на 13 апреля слушания по существу дела о незаконной передаче в собственность экс-президента Виктора Януковича угодья в урочище Сухолучье в Киевской области площадью 17,48 га, передаю Politeka.

Осенью прокуратура направила в суд обвинительный акт по 18 человек, среди которых бывший председатель Киевской областной госадминистрация Вера Ульяненко, а также директор Днепровско-Тетеревского государственного лесоохотничьего хозяйства Николай Гордейчук, помощник премьер-министра Украины (2007 год) Николай Коломиец, директор ООО « дом Лесника »Юрий Булава и другие.

Их обвиняют в злоупотреблении служебным положением и хищении имущества при передаче земельного участка лесного фонда общей площадью 17,48 га Днепровско-Тетеревского лесопромышленного хозяйства на территории Сухолуцькои сельского совета Вышгородского района Киевской области.

Вера Ульянченко в 2006-2009 годах возглавляла Киевскую ОГА, осенью 2015 году ее объявили в розыск по делу об отчуждении лесов Сухолучье, но позже его отменили.

Ульянченко — теща управляющего директора компании ICU Макара Пасенюка, который является финансовым советником президента Петра Порошенко.

В 2008 году на основании распоряжений председателя Киевской ОГА Ульянченко из постоянного пользования ГП «Киевское лесное хозяйство» было изъято 6,99 га лесов, изменен их целевое назначение на земли сельскохозяйственного назначения и безвозмездно передана в собственность 7 граждан. Среди получил землю, была Пасенюк Елена Викторовна.

Елена Пасенюк — дочь от первого брака Виктора Ивченко, мужа Ульянченко.

Прокуратура не смогла пока вернуть эти участки в собственность госпредприятия.

По материалам «Наші гроші».