Тотальная монетизация субсидий: в чем подвох

27.03.2017 14:35

Ни в одной стране мира не проводилась монетизация субсидий, когда помощь от государства получало преимущественное большинство населения. Такое мнение ГолосUA высказал экс-министр регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко, комментируя намерения министра социальной политики Андрея Ревы ввести с 1 января 2018 года тотальную монетизацию субсидий.

«Есть города, где по 75% получателей субсидий. Я хочу посмотреть, как он их монетизирует», - заявил экс-министр.

По его словам, в мире распространена практика монетизации.

«Они монетизированы во многих странах. Однако в Польше это 2% населения, в Латвии и Эстонии до 5%. У нас 55%, а есть города, где по 60%-70%. Пусть попробуют на пилотном проекте. Хотят монетизировать на теплокоммунэнерго. В мире аналогов нет, как монетизировать при таком количестве получателей субсидий», - добавил экс-министр.

Источник: http://from-ua.com