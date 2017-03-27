Турецкие военные вышли в Черное море: 3-4 апреля будут в Одессе

27.03.2017 13:27

В Турции военные начали учения в Черном и Мраморном море, которые продлятся до 7 апреля. В учениях "Морская звезда" примут участие ВМС, ВВС и береговая охрана страны, передает ЗН.

Учения – своего рода вклад Турции вклад в поддержание безопасности на Черном море. В рамках учений моряки отработают навыки поражения мобильных целей.

3-4 апреля корабли-участники учений осуществят заходы в ряд портов на Черном море - Батуми (Грузия), Новороссийск (Россия), Одессу (Украина), Констанцу (Румыния), Варну (Болгария).

Источник: http://from-ua.com