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Турецкие военные вышли в Черное море: 3-4 апреля будут в Одессе

27.03.2017 13:27
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Турецкие военные вышли в Черное море: 3-4 апреля будут в Одессе

В Турции военные начали учения в Черном и Мраморном море, которые продлятся до 7 апреля. В учениях "Морская звезда" примут участие ВМС, ВВС и береговая охрана страны, передает ЗН.

Учения – своего рода вклад Турции вклад в поддержание безопасности на Черном море. В рамках учений моряки отработают навыки поражения мобильных целей.

3-4 апреля корабли-участники учений осуществят заходы в ряд портов на Черном море - Батуми (Грузия), Новороссийск (Россия), Одессу (Украина), Констанцу (Румыния), Варну (Болгария).

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Одесса, Турция, Черное море, учения
 
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