- ПФУ прекратил сотрудничество с "дочками" российских банков12:05
- Как обойти запрет на перевод денег из РФ11:40
- Между Украиной и Болгарией появится прямое железнодорожное сообщение10:57
- Львовский мусор продолжает «путешествовать» по Украине10:41
- Россию пропихнут на Евровидение10:29
- Пенсии по-новому: кто будет получать вдвое больше10:17
- В Балаклее работают пиротехники: раздаются одиночные взрывы10:00
- Гонтаревой угрожают физической расправой09:37
- Отопительный сезон заканчивается: у кого отберут субсидии08:35
- Рада Балаклійського району виділила кошти на ліквідацію наслідків пошкоджень08:10
В Канаді знов заговорили про зброю для України
В канадському парламенті було зареєстровано петицію з закликом надати озброєння для України, повідомляє replyua.net з посиланням на «Новое время».
Петицію було внесено до бази документів цього тижня, 21 березня. Можливість підтримати її є до 19 липня поточного року. На даний момент необхідно ще чотири сотні голосів на користь петиції, аби її змогли винести на парламентські обговорення. Цей документ отримав позитивне схвалення від представника партії консерваторів депутата Джеймса Безана. Він зазначив, що загострення ситуації на українському Донбасі завдяки підтримці РФ угрупувань бойовиків є сигналом до того, щоб надати українцям летальну зброю. Крім надання зброї, в петиції пропонується ухвалити угоду про співпрацю Канади та України в сфері оборони. Напередодні український дипломатичний представник в Канаді Андрій Шевченко відмічав, що офіційний Київ досі має потребу в збройній допомозі. Запит щодо цього було надіслано до Канади ще в 2014 році.
Нагадаємо, з пропозицією надати українцям летальну зброю вкотре виступив американський сенатор Джон Маккейн. Він заявив, що планує обговорити це питання з держсекретарем Рексом Тіллерсоном.
Теги: Украина, Донбасс, Канада, летальное вооружение
- Юрко Юрченко покидает Украину
- Возмездие за Крым: Канада готова обновить "список Магнитского"
- Канадцы создали полнометражный фильм о Голодоморе в Украине (ВИДЕО)
- Канада предоставила Украине роботов для разминирования
- Канадцы продвигают Бандеру в герои
- Канада поддержит Украину в борьбе против российской агрессии
- Блокпосты: Гнутово "догоняет" Марьинку11:50
- Атаки врага на Авдеевку: силы АТО теряют бойцов09:10
- Крушение Ми-2: жуткое видео с места трагедии07:56
- В ближайшие сутки в Украине возможны дожди и мокрый снег22:37
- В Донецкой области нашли тайник с российским оружием (ФОТО)22:01
- Великоимперское воровство или Оккупированному Донбассу подписан смертный приговор20:29
- Появилось видео с места падения МИ-2 в районе Краматорска (ВИДЕО)20:14
- В оккупированной Макеевке презентовали "семейный" глянец (ФОТО)19:58
- Пять человек погибли в результате падения военного вертолета в районе Краматорска (ФОТО)19:17
- На фронте 46 обстрелов: боевики вели огонь из запрещенного вооружения, прифронтовую Авдеевку накрыли "Градами"19:00
- Ле Пен сделала громкое заявление о судьбе Евросоюза12:00
- Блокпосты: Гнутово "догоняет" Марьинку11:50
- Как обойти запрет на перевод денег из РФ11:40
- Трагедия на каникулах: лавина похоронила школьников11:28
- В США пользователи Windows 10 подали в суд на Microsoft11:15
- Между Украиной и Болгарией появится прямое железнодорожное сообщение10:57
- Львовский мусор продолжает «путешествовать» по Украине10:41
- Россию пропихнут на Евровидение10:29
- Пенсии по-новому: кто будет получать вдвое больше10:17
- На Луне обнаружены многокилометровые подземные туннели10:10
- 8 проблем со здоровьем, о которых «расскажет» ваш язык09:28
- Медики бьют тревогу: современные гаджеты пагубно влияют на зрение, многим людям грозит слепота11:01
- Ученые назвали предвестника скорой смерти09:09
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Донбасс – это Украина: штаб АТО сообщил долгожданную новость с фронта, ВСУ без потерь громят оккупантов, боевики в ярости
- В Северо-Крымский канал пустили воду, но Крым ее не получит
- Местный житель Балаклеи: Арсенал боеприпасов взорвался после генеральской пьянки. ВИДЕО
- Станислав Васин о блокпостах на Донбассе: "Из-за наплыва пенсионеров там продолжается тотальный хаос, но может быть хуже ещё раз в 500"
- Рядом с границей около Мариуполя разгружают российские танки. Путин готовит наступление?
- "Это мертвая зона, здесь все мертвое" - дончане в шоке от того, во что боевики превращают "Донбасс Арену"
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов
- Известная чеченка произнесла то, что приведет Путина в бешенство: Окуева назвала самое слабое место армии РФ, Украина должна бить по полной
- На Земле началась уникальная магнитная буря