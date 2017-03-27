В Україні відновили роботу двох відділень "Сбербанку"

27.03.2017 17:50

Нещодавно у Сумах та Вінниці було розблоковано по одному відділенню ПАТ «Сбербанк». Їхня робота була відновлена. Про це сьогодні, 27-го березня, повідомляє прес-центр вищевказаного російського банку, передає replyua.net.



В той самий час зазначається, що робота банків в Дніпрі, Києві та Запоріжжі як і раніше заблокована учасниками акції протесту. «На сьогоднішній день на території України заблокованими залишаються лише три відділення: в Києві, Запоріжжі та Дніпрі», - зазначається у повідомлення російської фінансової установи.



Як повідомлялося раніше, кілька тижнів тому активісти у різних містах почали активно протестувати проти існування в Україні дочірніх банків фінансових організацій Російської Федерації. Учасники протесту заблокували роботу банкоматів за допомогою монтажної піни. А вже через кілька днів у Києві місцеві активісти заблокували роботу одного з відділень банку шляхом замурування входу – учасники протесту фактично принесли будівельну суміш та блоки. Пізніше «Сбербанк» повідомив, що запроваджує проти українських клієнтів санкції. Через деякий час санкції проти банків з російським капіталом були запроваджені президентом України.