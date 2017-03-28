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Киев отреагировал на заочный арест Яценюка
Министерство юстиции Украины обратится в Европейский суд по правам человека из-за заочного ареста экс-премьера Украины Арсения Яценюка по обвинению в "зверствах в Чечне". Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Facebook во вторник, 28 марта.
Петренко заявил, что решение российского суда было принято с нарушениями.
"Министерство юстиции обратится с разъяснением ко всем демократическим государствам по поводу непризнания решений российских "судов".
Также мы обратим внимание Европейского суда по правам человека на этот процесс, как мы уже сделали в сотнях других незаконных задержания и судилищах украинцев в России", – заявил Петренко.
Кроме этого, Петренко обсудит факты нарушения прав украинцев в России с комиссаром Совета Европы по правам человека Нильсом Мужниексом,
"Мы с беспокойством наблюдаем за свертыванием остатков демократии в России, которые проявляются, в частности, в массовых незаконных арестах собственных граждан и преследовании украинцев", – заявил Петренко.
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, Яценюк, министерство, арест, Европейский суд
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