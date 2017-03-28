Киев отреагировал на заочный арест Яценюка

28.03.2017 16:40

Министерство юстиции Украины обратится в Европейский суд по правам человека из-за заочного ареста экс-премьера Украины Арсения Яценюка по обвинению в "зверствах в Чечне". Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Facebook во вторник, 28 марта.

Петренко заявил, что решение российского суда было принято с нарушениями.

"Министерство юстиции обратится с разъяснением ко всем демократическим государствам по поводу непризнания решений российских "судов".

Также мы обратим внимание Европейского суда по правам человека на этот процесс, как мы уже сделали в сотнях других незаконных задержания и судилищах украинцев в России", – заявил Петренко.

Кроме этого, Петренко обсудит факты нарушения прав украинцев в России с комиссаром Совета Европы по правам человека Нильсом Мужниексом,

"Мы с беспокойством наблюдаем за свертыванием остатков демократии в России, которые проявляются, в частности, в массовых незаконных арестах собственных граждан и преследовании украинцев", – заявил Петренко.

Источник korrespondent.net