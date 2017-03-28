Комиссия Украина-НАТО соберется в Брюсселе 31 марта

28.03.2017 15:39

Комиссия Украина-НАТО соберется в Брюсселе 31 марта на уровне министров иностранных дел. Об этом сообщает "Укринформ".

Украинскую делегацию будет возглавлять министр иностранных дел Павел Климкин. Заседание комиссии пройдет в рамках встречи глав МИД стран Альянса и партнеров.

Министры иностранных дел стран-членов НАТО обсудят актуальные вопросы адаптации военно-политического блока к новым вызовам и угрозам, а также подготовку к саммиту Альянса, который пройдет в Брюсселе 25 мая.

Источник 112.ua