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Можно идти в гости: назван точный адрес Януковича

28.03.2017 21:54
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Можно идти в гости: назван точный адрес Януковича

Генпрокуратура России сообщила Генпрокуратуре Украины место жительства украинского экс-президента Виктора Януковича в Ростове-на-Дону. Об этом во время заседания Апелляционного суда Киева по определению территориальной подсудности дела Януковича заявил его адвокат Виталий Сердюк.

 

Защитник экс-президента отметил, что 9 марта ГПУ получила ответ от российских коллег на официальный запрос о месте проживания Януковича.

По словам Сердюка, Генпрокуратура России настаивает, что экс-президент проживает по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 81, корпус "В".

Адвокат Януковича добавил, что тот письменно подтвердил свою готовность к проведению процессуальных действий, однако только по месту жительства в Ростове-на-Дону.

"Защита подчеркивает, что Янукович не скрывается от органов следствия и суда", – говорит Сердюк.

Адвокат также выдвинул просьбу к суду приобщить к материалам дела документ о предоставлении Януковичу временного убежища на территории России.

Следовательно, защита экс-президента просит Апелляционный суд направить повестку Януковичу в Россию и обеспечить его участие в судебном процессе.

 

Источник from-ua.com



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, суд, апелляция, Генпрокуратура, Янукович
 
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