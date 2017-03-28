Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Названа новая дата безвиза для Украины

28.03.2017 13:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Названа новая дата безвиза для Украины

Европейский союз может предоставить Украине безвизовый режим 11 июня 2017 года. Об этом сообщил в своем Twitter брюссельский журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, передает УНИАН.

"Для Украины, пленарное заседание ЕП (Европарламента – ред.) для голосования за "безвиз" состоится 6 апреля и ЕС, вероятно, поддержит его 26 апреля. Подпись (состоится – ред.) +- 15 мая, вступление в силу +- 11 июня», – предполагает журналист.
Как сообщалось ранее, заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявлял, что украинцы получат право на поездки в страны ЕС без виз до середины лета.

Напомним, во вторник, 28 марта (23:00 27 марта по киевскому времени) начал действовать безвизовый режим Евросоюза для Грузии. Решение о введении безвизового режима для граждан Грузии напечатали 8 марта в Официальном журнале Европейского Союза. Оно должно было вступить в силу через 20 дней. Этот срок наступил именно 28 марта.

Источник from-ua.com



Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Грузия, Европарламент, Администрация президента, безвизовый режим
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх