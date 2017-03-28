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Путин готовит вторжение в Украину из Беларуси

28.03.2017 10:54
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Путин готовит вторжение в Украину из Беларуси

Официальный Киев и Запад должны рассматривать отношения с Минском в контекста российской агрессии. Российско-белорусские учения “Запад - 2017” могут обернуться прямой агрессией с территории Беларуси в отношении Украины. С таким заявлением 27 марта выступил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает “Диалог.UA”.
По мнению главы Парламента, военные учения “Запад - 2017” российской и белорусской армий следует рассматривать как минимум как попытку Кремля милитаризовать Беларусь. “А максимум - осуществление прямой агрессии или диверсионно-подрывной деятельности с территории Беларуси против наших государств”, - заявил Парубий. Спикер призвал украинские власти не игнорировать вопрос отношений с Минском и усилить взаимодействие между собой и другими странами ЕС и НАТО для нейтрализации планов Владимира Путина. Парубий заметил, что недавнее заявление Александра Лукашенко о лагерях экстремистов на территории Украины может свидетельствовать о подготовке возможной провокации и ухудшении “добрососедских отношений между Украиной и Беларусью”. В связи с этим спикер Рады предостерег Минск от любых действий, которые могут угрожать свободам и правам украинцев.



Теги: Донбасс, Путин, Беларусь, вторжение
 
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