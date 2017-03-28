- Переселенцы теперь смогут голосовать08:36
- В Киеве упавшее дерево разбило автомобили08:30
- "Россия будет соблюдать Минские соглашения! В противном случае санкции будут значительно усилены", - Порошенко провел переговоры с послами G707:50
- Во Львове прокурора задержали при получении 12 тыс. грн взятки07:28
- «Арест» Яценюка: в Раде рассказали об опасности для политиков22:48
- Как работали саперы в Балаклее – видео22:25
- Турецкий гранд хочет купить двух звезд сборной Украины21:45
- Когда украинцы увидят новые пенсии: в Кабмине дали прогноз21:20
- Известны представители всех стран-участниц Евровидения-201721:00
- Тина Кароль удивила неожиданным признанием20:45
"Россия будет соблюдать Минские соглашения! В противном случае санкции будут значительно усилены", - Порошенко провел переговоры с послами G7
Президент Петр Порошенко провел переговоры с послами стран-членов "Большой семерки" и Европейского Союза, по итогам которых государства поддержали политику официального Киева в плане реализации реформ и пообещали усилить международные санкции в том случае, если Москва не будет соблюдать Минские соглашения. Об этом сообщает официальное представительство главы государства, передает "Диалог.UA".
В сообщении пресс-службы говорится о том, что все стороны, принимавшие участие в переговорах, приняли решение о продолжении давления на РФ с целью соблюдения Москвой Минских соглашений. Если Кремль не будет предпринимать никаких действия, международное сообщество усилит санкции. Кроме того, G7 и Евросоюз выразили полную поддержку Украине по вопросу проведения реформ. В частности, это касается антикоррупционных реформ, децентрализации, энергетики и судебной реформы.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, Европейский союз, Российская Федерация, Порошенко, Минские договоренности
- Порошенко и Яценюк перед посольством Франции в Украине возложили цветы в память погибших
- Юлия Самойлова — хорошо продуманный ход России
- ЕС может выделить почти 120 миллионов евро на поддержку украинских реформ
- "И Украина, и мир еще долго не вернутся к мирной жизни" - Порошенко выразил сочувствие пострадавшим от терактов в Брюсселе
- Дизайнерская футболка, рюкзак за 20 тысяч грн, золотистый iPhone - младший сын Порошенко пришел на первый звонок в Кловский лицей
- В Украине отменят ночные поезда
- В «ЛНР» готовится смена власти08:52
- Переселенцы теперь смогут голосовать08:36
- «Л/ДНР» не смогут продать уголь ДТЭКа: нет рынка сбыта и у товара теперь нелегальный статус08:10
- «Русский мир» в «ЛНР» идет к безумию07:42
- Как работали саперы в Балаклее – видео22:25
- Противник ведет пулеметно-гранатометные обстрелы вдоль Бахмутской трассы, - ИС19:38
- Переселенцы с оккупированных территорий могут голосовать по месту жительства, - ОПОРА17:25
- Захарченко предложил не пускать Януковича в "ДНР"15:45
- Сводка: противник активно применяет минометы, танки, артиллерию, у нас есть потери. ВИДЕО15:02
- В приморье у боевиков появились орудия МТ-12 «Рапира», - ИС14:11
- В «ЛНР» готовится смена власти08:52
- Переселенцы теперь смогут голосовать08:36
- В Киеве упавшее дерево разбило автомобили08:30
- «Л/ДНР» не смогут продать уголь ДТЭКа: нет рынка сбыта и у товара теперь нелегальный статус08:10
- "Россия будет соблюдать Минские соглашения! В противном случае санкции будут значительно усилены", - Порошенко провел переговоры с послами G707:50
- «Русский мир» в «ЛНР» идет к безумию07:42
- Во Львове прокурора задержали при получении 12 тыс. грн взятки07:28
- «Арест» Яценюка: в Раде рассказали об опасности для политиков22:48
- Как работали саперы в Балаклее – видео22:25
- В Корее остановлен автозавод Hyundai22:01
- «Л/ДНР» не смогут продать уголь ДТЭКа: нет рынка сбыта и у товара теперь нелегальный статус08:10
- 8 проблем со здоровьем, о которых «расскажет» ваш язык09:28
- Медики бьют тревогу: современные гаджеты пагубно влияют на зрение, многим людям грозит слепота11:01
- Ученые назвали предвестника скорой смерти09:09
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- Донбасс – это Украина: штаб АТО сообщил долгожданную новость с фронта, ВСУ без потерь громят оккупантов, боевики в ярости
- Пенсии по-новому: кто будет получать вдвое больше
- Местный житель Балаклеи: Арсенал боеприпасов взорвался после генеральской пьянки. ВИДЕО
- Станислав Васин о блокпостах на Донбассе: "Из-за наплыва пенсионеров там продолжается тотальный хаос, но может быть хуже ещё раз в 500"
- Рядом с границей около Мариуполя разгружают российские танки. Путин готовит наступление?
- "Это мертвая зона, здесь все мертвое" - дончане в шоке от того, во что боевики превращают "Донбасс Арену"
- Известная чеченка произнесла то, что приведет Путина в бешенство: Окуева назвала самое слабое место армии РФ, Украина должна бить по полной
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов
- Автомобилистов ожидает приятная новость - в Украине намерены отменить один из налогов -
- Великоимперское воровство или Оккупированному Донбассу подписан смертный приговор