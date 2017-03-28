С 1 апреля в Украине изменится тариф на газ

28.03.2017 17:20

Национальная комиссия, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг, во вторник утвердила размер абонплаты за подключение к системе газоснабжения, которую вскоре нужно будет платить ежемесячно на основании мощности счетчика и вне зависимости от фактического объема потребления. Об этом пишет агентство "Украинские новости".

С 1 апреля цена на газ для населения будет разделена на две составляющие: на цену газа как товара (4 942 гривен/тыс. куб. м плюс предельная торговая наценка газопоставляющей компании 3,2%) и абонплату за подключение к сетям.

Согласно решению Кабмина, такую абонплату устанавливает НКРЭКУ на основании присоединенной мощности каждого потребителя (типа газового счетчика). В тариф заложены затраты "Укртрансгаза" на транспортировку газа магистральными газопроводами к газораспределительным системам (порядка 23% в структуре тарифа).

Для примера, с 1 апреля тариф на распределение газа для бытовых потребителей компании "Киевоблгаз" будет составлять 2,549 коп./куб. м в час, для промышленных - 3,607 коп./куб. м в час (все тарифы без НДС). При этом в Киеве для бытовых и небытовых потребителей ПАО "Киевгаз" тариф будет одинаковый - 1,273 коп./куб. м в час.

Сейчас установлена конечная цена на газ для населения, которая составляет 6 879 гривен/тыс. куб. м с учетом всех затрат на транспортировку, налоги и торговые наценки.

Размер абонплаты для бытовых потребителей установлен существенно ниже тарифа для промпотребителей, с целью социальной защиты. Но в течение трех лет уровни тарифов для бытовых и небытовых потребителей планируют сравнять.

Источник 62.ua