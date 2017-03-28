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С начала года поступило 2238 жалоб граждан о несоблюдении минимального размера зарплаты
Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что Минсоцполитики постоянно следит за соблюдением норм законодательства в сфере труда, в том числе по повышению минимальной зарплаты до 3200 грн. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
«Для этого была создана рабочая группа во главе с вице-премьер-министром Павлом Розенко и усилена работа Государственной службы по вопросам труда. И, самое главное, с начала года существенно увеличены штрафные санкции за нарушение законодательства по оплате труда», – сказал Рева.
Министр пояснил, что инспекторы приходят с проверками на предприятия в ответ на обращения работников, которые считают, что их права нарушены. Так, по информации Государственной службы по вопросам труда, за период с начала года и по 23 марта поступило 2238 жалоб граждан о несоблюдении минимального размера заработной платы, из них 1974 – из Правительственного контактного центра. С 1 января 2017 года были проверены 2400 работодателей по вопросам соблюдения минимального размера заработной платы, в том числе: 241 – государственной формы собственности, 377 – коммунальной формы собственности.
В ходе проверок выявлены нарушения законодательства по соблюдению минимального размера заработной платы относительно 45 работников. По результатам проверок руководителям предприятий, учреждений, организаций выданы предписания на устранение выявленных нарушений, составлены и переданы в суд протоколы об административном правонарушении по части первой статьи 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях, материалы проверок предоставлены уполномоченным лицам для рассмотрения и наложения финансовых санкций в соответствии со статьей 265 Код
Источник dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, минимальная зарплата, Минсоцполитики, жалобы
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