Трое граждан РФ напали на дом под Киевом

28.03.2017 21:29

Бандиты напали на дом частных предпринимателей. В селе Сухолучье Киевской области четыре злоумышленника, три из которых являются гражданами России, проникли в жилой дом с целью ограбления, сообщили в полиции.

Одного из них застрелил хозяин дома, который является частным предпринимателем.

Сообщается, что бандиты, вооруженные пистолетом, ломом и ножами, проникли в дом, когда 40-летняя хозяйка мыла посуду на первом этаже. Ее жестоко избили, требуя отдать деньги и драгоценности.

Проснувшийся из-за криков муж пострадавшей сделал предупредительный выстрел из зарегистрированного охотничьего карабина. Бандиты бросились бежать, но один из них остался и продолжил избивать женщину.

Хозяин выстрелил в злоумышленника, он скончался на месте. Выяснилось, что убитый - неоднократно судимый 40-летний безработный из Сумской области.

В течение часа копы разыскали и задержали в лесопосадке двух подозреваемых, которые пытались скрыться. Еще одного злоумышленника, который бежал на автомобиле, задержала группа реагирования патрульной полиции.

Они оказались гражданами России. Сейчас их проверяют на причастность к другим разбойным нападениям. Разыскивается еще один подозреваемый.

Источник korrespondent.net