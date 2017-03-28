Украина начинает страдать от нехватки воды, – Минэкологии

28.03.2017 12:40

В Украине в последние годы уровень наполнения рек остается на отметке 20% от необходимого стандарта. Фактически, страна начинает страдать от нехватки воды. Это связано в том числе и с вырубкой лесов, поведением промышленных предприятий по отношению к водоемам и расчисткой водных артерий. Об этом в эфире «ZIK» сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

«Сегодня в Украине не осталось ни одного озера или реки, где бы качество воды была на уровне первого класса. Так, прошлым летом я каждое утро просыпался и с ужасом смотрел новости, не начался ли мор рыбы еще в какой-то реке», – сказал Семерак.

Семерак также сообщил о слабом украинском законодательстве, согласно которому за такое обращение с природой предусмотрена только административная, а не уголовная ответственность.

«Вместе с Генпрокуратурой Минэкологии выработало изменения именно в уголовное законодательство, которое предусматривает повышенную ответственность за вред природе. Однако в декабре прошлого года парламент в очень быстром режиме принимает закон, запрещающий в 2017 году любые проверки, в том числе экологические. Поэтому, пока Министерство природы фактически оказалось под мораторием проведения проверок», – отметил Остап Семерак.

Источник dnews.dn.ua