В Киеве упавшее дерево разбило автомобили

28.03.2017 08:30

В Киеве дерево упало на припаркованные автомобили. Инцидент произошел на Русановской набережной, сообщает сайт 044.ua.

Как уточняет СМИ, ветка акации упала на припаркованные на газоне автомобили. "Между Русановской набережной 20 и 18/1 рухнула старая акация", – говорится в сообщении.

По информации канала 112 Украина, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.



Источник korrespondent.net