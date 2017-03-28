В киевском метро поймали мужчину с охапкой гранат

28.03.2017 15:00

В Киеве на станции метро "Вокзальная" работники полиции задержали мужчину, у которого изъяли пять гранат, девять запалов, дымовую шашку, сотню патронов и два ножа. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Киеве.

Отмечается, что сотрудник управления полиции метрополитена, который нес службу на станции метро "Вокзальная", заметил в вестибюле подозрительного молодого человека и пригласил в комнату полиции. Во время личного досмотра следственно-оперативная группа обнаружила в его сумке дымовую шашку, сотню патронов калибра 7,62 мм, две гранаты Ф-1, три гранаты РГД-5, 9 запалов и два ножа.

Правоохранители установили личность злоумышленника — это 22-летний уроженец Хмельницкой области, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Он сообщил следствию, что нашел боеприпасы в поезде, в котором недавно ехал.

Следственным отделом управления полиции метрополитена ГУ Нацполиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Изъятые боеприпасы отправлены на экспертное исследование. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.