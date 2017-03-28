В Украине впервые продан памятник Ленину: названа цена

28.03.2017 18:25

В Чопе Закарпатской области на аукционе был продан памятник Ленину, который был демонтирован в 2014 году и с тех пор пролежал на территории коммунального предприятия. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт Чопского горсовета.

Аукцион был организован местными властями: за продажу Ленина в бюджет поступило 253 931 гривен.

Именно во столько был изначально оценен памятник. Сообщается, что ранее покупкой бронзового Ленина весом в 4 тонны, интересовался коллекционер из Венгрии, однако, кто именно купил памятник, пока не известно.

Чоп стал первым украинским городом, где был продан памятник "вождю пролетариата".



