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Во Львове прокурора задержали при получении 12 тыс. грн взятки
Прокурора Львовской местной прокуратуры №1 разоблачили во взяточничестве. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
"Служба СБ Львовской обл. совместно с Генеральной инспекцией ГПУ задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 12 000 гривен прокурором Львовской местной прокуратуры №1, юристом 1 класса Калифицким Николем Александровичем от обвиняемой в уголовном производстве за содействие в применении наиболее мягкой меры наказания", – написал Луценко.
Он добавил: "Во время получения неправомерной выгоды в размере 12 000 грн коррупционера задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Денежные средства обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и обыски по месту работы фигуранта".
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, Львов, прокурор, взятка, вымогательство, прокуратура, СБУ
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