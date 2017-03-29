Чтобы отправить ребенка летом в лагерь, родителям придется заплатить от 6 400 до 28 тысяч гривен

29.03.2017 07:30

Весна — время, когда стоит серьезно подумать о лете. Особенно семьям, в которых подрастают дети школьного возраста. Ведь через два месяца начнутся долгожданные каникулы, и вместе с ними возникнет проблема, чем занять ребят в течение трех месяцев отдыха. Конечно, мамам и папам хочется, чтобы дети провели лето с максимальной пользой: отдохнули, оздоровились, стали самостоятельнее и увереннее в себе, нашли новых друзей и, возможно, подтянули знания по разным школьным предметам. Все эти задачи можно решить, определив детвору в лагерь. Кстати, многие лагеря уже объявили о начале продажи путевок. Стоит отметить, что именно конец марта — начало апреля — время, когда формируются группы в иностранных летних языковых школах. Поэтому если в планы семьи входит учебная поездка ребенка за рубеж, то уже сейчас нужно определяться с заведением и начинать готовить документы. «ФАКТЫ» выяснили, сколько нынешним летом будет стоить детский отдых.

Самый экономный вариант — лагерь в школе

Выбор места отдыха в первую очередь зависит от семейного бюджета. С прошлого года цены на путевки в детские лагеря выросли в среднем на 500—2000 гривен. Так, обладая относительно скромной суммой (от 2800—7300 гривен), можно отправить ребенка на 14 дней в зону отдыха недалеко от родного города. Оздоровление в Карпатах или на берегах Черного и Азовского морей обойдется дороже — от 6 тысяч 400 гривен. Детский отдых за рубежом будет стоить не менее 1 тысячи 500 евро за 12—14 дней.

Пожалуй, самый экономный вариант — лагерь в школе. Собственно, это даже не лагерь, а эдакое объединение кружков по интересам и группы продленного дня. Никто никуда не едет. Дети остаются дома и с понедельника по пятницу посещают родную школу, где под присмотром учителей ходят на экскурсии и в кино, гуляют в парке или занимаются творчеством в секциях. В столовой ребят кормят обедом и полдником. А в 17—18 часов родители забирают детей домой. Пока школы называют ориентировочные цены на путевки — от 280 до 450 гривен в месяц. Но есть и бесплатные школьные лагеря, когда дети посещают мероприятия в своем учебном заведении, а родители выдают им карманные деньги — от 20 до 100 гривен — на экскурсии и мороженое. К минусам такого отдыха стоит отнести тот факт, что ребенок остается в городе. Следовательно, об оздоровлении не может быть и речи. Поэтому родители стараются приобрести путевки в загородные лагеря. Когда-то они назывались пионерскими. Но время бежит и сегодня в этих лагерях уже нет ни навязчивой идеологи, ни военно-патриотической игры «Зарница», зато остались просторная территория и зачастую довольно скромные бытовые условия. Но дети почти не обращают внимания на быт, и, как правило, в таких лагерях им нравится. В течение смены — от 14 до 21 дня — ребят ждет четырех-, пятиразовое санаторное питание в столовой, базовое лечение, проживание в корпусах по четыре — шесть человек в комнате, удобства в блоке или даже на этаже и, конечно же, стандартный набор развлечений: линейки с поднятием флага, большой костер в начале и конце смены, кружки по интересам, дискотеки, конкурсы, театрализованные шоу.

Стоимость путевки зависит от длительности смены и местонахождения лагеря. Так, сегодня за смену (14 ночей) родителям придется заплатить в среднем от 6 тысяч 400 гривен до 18 тысяч гривен. В прошлом году можно было уложиться в сумму от 4 тысяч 700 до 12 тысяч гривен, а в 2015-м — в 3200—7150 гривен. Еще один неприятный момент: очень сложно самостоятельно найти хотя бы приблизительный список пригородных лагерей с адресами и прямыми телефонами. При поиске в Интернете первыми выпадают сайты туристических агентств-посредников, а они включают в стоимость путевок свои комиссионные. Таким образом, родителям приходится искать информацию о лагерях по рекомендациям знакомых.

Прежде чем оплачивать экстрим-отдых, родителям следует реально оценить физические возможности ребенка

С каждым годом растет популярность тематических лагерей — краеведческих, туристических, экологических… Такой отдых интересен любознательным детям, неравнодушным к природе и истории родной земли. На бесплатные путевки могут рассчитывать талантливые ребята, занимающиеся в различных кружках и студиях, а также льготники. К примеру, в знаменитую «Молодую гвардию» (Одесская область) путевки распределяет Министерство социальной политики. Как правило, в этот лагерь попадают дети-сироты, малообеспеченные, дети участников АТО, победители всевозможных конкурсов и олимпиад. «Молодая гвардия» работает круглый год, летом организуют четыре смены. У ребят каждый день в лагере насыщен событиями. Это прогулки на катере, экскурсии в зоопарк и дельфинарий и многое другое.

Найти подобный лагерь, но уже платный, можно при школах или домах детского творчества, которые часто организовывают туристический отдых с проживанием в палатках, рыбалкой, сбором ягод и грибов, приготовлением пищи на костре и другими прелестями жизни на природе. Дети приучаются к самостоятельности, становятся более ответственными. В программу лагерей обычно входит обучение основам оказания первой помощи, ориентированию на местности по картам и без них, обращению с походным снаряжением, строительству шалашей и укрытий. Дети учатся помогать партнерам по команде и принимать помощь от них. Кроме того, принимают участие в интересных конкурсах и играх. В нынешнем сезоне за пребывание в таком лагере придется выложить от 7 до 12 тысяч гривен (в прошлом году смена стоила в среднем около 5 тысяч 200 гривен). Отдых в одном из самых известных лагерей — «Артек Буковель» — стоит еще дороже: от 8 до 28 тысяч гривен за две недели. Цена зависит от условий проживания и программы.

Что нужно знать о лагере

Администрация лагеря обязана проинформировать родителей обо всех своих услугах. При покупке путевки вам должны ответить на ряд вопросов. Сколько лет существует лагерь? Охраняется ли его территория? Каковы программа и педагогический состав? Очень важно узнать условия размещения и режим питания, работает ли в лагере врач. Также стоит заранее поинтересоваться, есть ли в спальных корпусах горячая вода и душ, будут ли отапливаться комнаты в случае холодного лета. Обязательно запишите телефон дирекции, а также мобильный телефон, имя и фамилию вожатого.

Интересуются родители и спортивными лагерями, отдых в которых тоже может быть бесплатным. Правда, попадают туда обычно только дети, занимающиеся в спортивных секциях. По словам тренеров, программа лагеря под силу лишь физически подготовленным ребятам. Да и брать незнакомых детей наставники не рискуют: вдруг выявятся какие-то проблемы со здоровьем.

Если подросток предпочитает экстремальный отдых, он наверняка придет в восторг от лагеря, где можно научиться скалолазанию, нырянию, гребле на байдарке, верховой езде.

Альтернативный вариант — экстрим с этнографией. В лагерях украинских скаутов («Пласт») или казацких лагерях дети могут ознакомиться со старинными народными традициями и обрядами, попробовать свои силы в приготовлении походных блюд на костре и научиться боевому гопаку. Путевки стоят от 6 тысяч 500 гривен до 15—16 тысяч гривен (летом 2016 года — от 4 тысяч 800 до 14 тысяч гривен). Цена зависит от местонахождения лагеря (Житомирская или Черкасская области, Карпаты или Кавказ). Как правило, инструкторами в таких лагерях работают опытные спортсмены, спасатели, учителя, архитекторы и этнографы. Кроме того, на мастер-классы к детям часто приглашают психологов и бизнес-тренеров. Вместе со специалистами подростки отрабатывают различные ситуации и учатся налаживать отношения друг с другом, проявляют свои способности и лидерские качества.

Важно: прежде чем оплачивать экстрим-отдых, родителям следует реально оценить физические возможности ребенка. Выбирая лагерь, поинтересуйтесь, есть ли там штатный медицинский персонал и подтверждена ли сертификатами квалификация инструкторов.

Существует также немало летних лагерей с авторскими программами, которые создаются увлеченными энтузиастами — педагогами, психологами, актерами. Основная задача — через игру привить ребенку навыки жизни в социуме, помочь преодолеть комплексы, научить вести себя уверенно в нештатных ситуациях, развить интеллект, дать знания по точным и гуманитарным наукам. О подобном отдыхе можно услышать самые лестные отзывы как от самих детей, так и от их родителей. Нередко школьники, однажды побывав в лагере, возвращаются туда каждое лето. Путевки в новые, еще «не раскрученные» лагеря стоят около 6 тысяч гривен за 14—16 дней. Стоимость смены в лагере «с именем» стартует от 9 тысяч гривен.

«Двухнедельная поездка должна предусматривать не менее 24-х часов занятий»

Впрочем, экстрим обычно больше нравится детям, а родители чаще хотят, чтобы за время каникул их ребенок не растерял полученных в школе знаний, расширил кругозор и попрактиковался в общении на иностранных языках. Поэтому мамы и папы обязательно изучают предложения от образовательных лагерей. Если говорить о лингвистических, то они могут быть как с полным погружением в языковую среду (когда ребята общаются на иностранном и на занятиях, и на отдыхе), так и с частичным (урокам уделяют час или два в день).

При выборе подобного лагеря надо ориентироваться на то, в какой форме преподается язык. Это отдельные занятия по лексике и грамматике или же обучение проводится в ходе непринужденного общения детей со сверстниками и учителями. Каждая система имеет свои плюсы и минусы, но в любом случае за лето ребенок пополнит словарный запас и не утратит прежних навыков.

Помимо лингвистических, существуют лагеря с компьютерным, финансовым уклоном. Специальные тренинговые программы рассчитаны на углубленное знакомство с предметом, но обязательно включают в себя и развлечения: игры, конкурсы, походы. Стоимость путевок в образовательные лагеря — от 12 тысяч гривен за 14 дней. В прошлом году такой отдых с обучением обходился в сумму от 6 тысяч 800 гривен.

Языковые лагеря за рубежом предполагают совсем другие расходы. Ведь, помимо путевки, следует оплатить дорогу и оформление загранпаспорта. Нужно также учесть траты на нотариальное заверение разрешения на выезд ребенка за границу. В связи с нестабильными курсами иностранных валют цены на путевки везде выставляются в евро. Двухнедельный отдых обойдется в сумму от 2 тысяч до 4 тысяч 500 евро. Сумма немалая, но представители образовательных фирм, организующие такие поездки, утверждают, что в зарубежном лагере ребенок гарантированно освоит разговорную речь, общаясь с ребятами из разных стран. Канада, США, Англия, Швейцария, Польша, Болгария, Мальта, Кипр, Германия и Австрия — география обширна. В рамках отдыха дети побывают на интересных экскурсиях, узнают об истории и культуре другой страны, подружатся со сверстниками.

— Решаясь на учебу за рубежом, нужно учитывать многие параметры, в том числе расположение, тип учебного заведения, при котором организован лагерь, место проживания детей, — поясняет Елена Павличенко, преподаватель английского языка, уже пять лет выезжающая с учениками на стажировки в Англию. — Мамы и папы должны убедиться, что данная школа имеет аккредитацию соответствующих органов. Посмотреть, какое количество часов отводится на изучение языка (двухнедельная поездка должна предусматривать не менее 24-х, а лучше 30 часов занятий), какая предлагается программа по страноведению.

Необходимо взять с собой в лагерь:

документы: путевка, копия свидетельства о рождении, медицинские справки — форма-079 о состоянии здоровья ребенка, выписка о прививках и справка об эпидокружении (что не было контактов с больными ветрянкой или краснухой);

медицинские препараты, которые по рецепту врача постоянно принимает ребенок. Лекарства стоит передать врачу или вожатому;

детский чемодан: спортивный костюм и закрытая спортивная обувь; шорты, футболки, джинсы; туфли, босоножки-сандалии с фиксированной пяткой, вьетнамки для пляжа; головной убор: бейсболка, косынка или солнцезащитная шляпа; купальник, плавки (лучше иметь два комплекта); нарядная одежда для дискотек; пять-шесть пар носков; нательное белье; пижама, ночная сорочка; предметы личной гигиены;

карманные деньги: в день заезда ребенок через вожатого или самостоятельно сдает наличные кассиру на хранение (обязательно в конверте), чтобы брать их затем по мере необходимости.

Дорогие мобильные телефоны, планшеты, игровые приставки, а также любую другую электронику в лагерь ребенку лучше не давать.