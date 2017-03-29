Кредиты МВФ разошлись по карманам

29.03.2017 08:39

Кредиты Международного кредитного фонда (МВФ) «прошли» через национализированный «Приват Банк» и оказались на счетах подставных лиц, которые ведут к окружению Президента Украины Петра Порошенко и экс-министра финансов Наталии Яресько.

Об этом стало известно после аудиторской проверки «Приват Банка» международной компанией «Price Waterhouse Coopers». Официально информацию так и не обнародовали – вмешались влиятельные люди Президента, которые сейчас пытаются замять скандал. В «Приват Банке» настойчиво уклоняются от комментариев, но от услуг «Price Waterhouse Coopers» скоропостижно отказались и уже подыскали более «сговорчивого» аудитора. Об этом сообщают издательства «Минфин» и «Дело».

«Аудит годовой отчетности ПриватБанка проведет международная компания EY. Источник в банке сообщил, что набсовет банка уже выбрал эту компанию, но официально с ней еще необходимо подписать контракт. Ранее аудитом ПриватБанка занималась компания «Price Waterhouse Coopers». Однако аудиторские отчеты компании не понравились в Нацбанке», – говорят СМИ.

НБУ эту ситуацию не комментирует, но стало известно, что проблема касается оценки залогового имущества в «Приват Банке». Нацбанк считает, что аудиторы «Price Waterhouse Coopers» сделали неправильные выводы. В итоге, аудиторов не просто «уволили», НБУ настоял на том, чтобы украинский офис «Price Waterhouse Coopers» вообще закрыли.

«У нас есть вопросы к оценкам PwC залогов как ПриватБанка, так и еще одного действующего банка, который мы не можем назвать. Почти все их отчеты, которые мы видели, содержали в себе серьезные недостатки, от чего становились некачественными и непрофессиональными», – заявил директор департамента управления рисками НБУ Игорь Будник.

Под давлением НБУ Фонд государственного имущества аннулировал компании «Price Waterhouse Coopers» сертификат оценщика, однако спустя 6 дней они получили новый. Но НБУ не прекратили преследование компании.

Что же такого накопали в «Приват Банке» международные аудиторы? По какой причине на них началась тотальная «охота на ведьм»? Ответы есть в отчете «Price Waterhouse Coopers», но НБУ не позволил, чтобы он был обнародован в Украине.

Источник в компании «Price Waterhouse Coopers» сообщает, что результат аудита направлен американской стороне, которая финансировала украинские кредиты, предназначенные для реформ. По его словам, аудиторы обнаружили нецелевое использование крупных займов, которые перечисляли Украине (а фактически НБУ) через Международный валютный фонд.

Аудиторы нашли «цепочку», по которой деньги МВФ Нацбанк Украины под разными «экономическими» предлогами перечислял на счета национализированного «Приват Банка». А уже с «Привата» международные миллионы уходили в нескольких направлениях. Аудит выяснил, что деньги получали подставные лица с окружения Президента Украины Петра Порошенко и экс-министра финансов Наталии Яресько.

Международный валютный фонд принял решение провести аудиторскую проверку Нацбанка Украины на предмет злоупотребления при использовании кредитных траншей. В НБУ эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

Но многие аналитики сомневаются, что аудиторская проверка Национального банка Украины состоится. Эксперты, которые имели доступ к результатам проверки использование кредитов МВФ, говорят, что в Украину попадало только 30% выделенных на реформы денег. Именно эти 30 процентов проводило через «Приват» руководство страны и прятало на своих личных счетах.

Где же остальные 70 процентов? По некоторым данным, эти деньги в Украину так и не попали. Их раздерибанили между собой структуры, аффилированны с директор-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Викторией Нулланд, американским дипломатом Мадлен Олбрайт. В этом списке есть и другие известные фамилии. По сути, большую часть кредитов, которые предназначались народу Украины, эти персоны забрали себе в счет «процентов» за услуги лоббирования этих кредитов для нашей страны.

Очевидно, что чиновники МВФ, которые замешаны в хищении кредитных денег, не заинтересованы провести честный аудит Нацбанка. Эксперты предполагают, что Лагард выберет для аудита НБУ «свою» компании. Возможно, эти аудиторы будут близкими к Мадлен Олбрайт.

«Главная задача аудиторов МВФ в Украине будет подтасовка документов и фактов таким образом, чтобы обосновать законное использование кредитов официальным Киевом. Это игра в «четыре руки». И НБУ, и МВФ будут делать все, чтобы скрыть факты коррупции перед администрацией Дональда Трампа», – комментирует эксперт.

Какие последствия от этой международной афёры для Украины? Однозначно – очень серьезные. По факту, кредиты МВФ «освоили» Порошенко и Лагард, но возвращать эти миллионы вместе с процентами будут украинцы. Ведь по документам, деньги пошли на реформы и борьбу с коррупцией.

Источник from-ua