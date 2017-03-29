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На Луганщине в апреле отключат от электроснабжения всех должников
«Луганское энергетическое объединение» в апреле отключит от электроснабжения все предприятия жилищно-коммунальной сферы области, которые имеют долги за электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба ЛЭО.
Крупнейшие предприятия водо- и теплоснабжения Луганской области будут обесточены в апреле, сразу же по завершении отопительного сезона. Причиной является задолженность этих предприятий за потребленную электроэнергию. Также на данное решение «Луганского энергетического объединения» повлиял финансовый коллапс в энергокомпании, вызванный неоплачиваемыми многомиллионными поставками электроэнергии на территорию, неподконтрольную правительству Украины (НКТ).
Наиболее значительные долги были сформированы такими предприятиями, как КП «Лисичансктеплосеть» (почти 34 млн грн долга по состоянию на 1 марта 2017 года), КСП «Лисичанскводоканал» (почти 125 млн грн), Попаснянский водоканал (128 млн грн), Рубежанское ПУВКХ (около 9,5 млн грн), Кременское ПУВКХ Рубежного (более 4 млн грн), РКП «Старобельсквода» (1,5 млн грн).
«Эти предприятия, а также другие – с меньшей, но не менее важной задолженностью – будут отключены от электроснабжения в ближайшие недели. Кроме того, с окончанием отопительного сезона ЛЭО намерено отключить еще работающие объекты Попаснянского водоканала на ЗФС-1, ЗФС-2 и ЗФС-3, которые поставляют большую часть добытой воды (90%) на неподконтрольную территорию – в Луганск, Алчевск, Кадиевку (Стаханов) и другие города», – заявили в компании.
«ЛЭО переживает самый масштабный кризис в своей истории, поэтому не может кредитовать должников. Предприятие уже 4 месяца не получает деньги, так как все поступления изымаются в результате финансовых санкций НКРЭКУ, а счета компании арестованы в результате противоправных действий Государственной исполнительной службы. Из-за этого сотрудники с 1 февраля переведены на трехдневную рабочую неделю, а из-за финансового «обескровливания» отсутствуют средства для закупки ГСМ и проведения ремонтно-восстановительных работ поврежденных электросетей», – констатировали в ЛЭО.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, кредит, должник, Луганская область, электроснабжение
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