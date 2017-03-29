Партия «Успішна країна» расскажет Европе, как в Украине расправляются с оппозицией. ВИДЕО

29.03.2017 16:05

Партия Александра Клименко "Успішна країна" обратилась в международные институты с просьбой дать оценку действиям правоохранителей Ровенской области, которые вместо защиты конституционных прав мирных жителей покрывают преступления радикальных националистов. Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на сайте партии, передает Вести.

Напомним, 24 марта 2017 года в селе Колоденко Ровенской области около 30 участников батальонов "Айдар", УНА-УНСО и прочих организаций напали и удерживали в заложниках сторонников партии "Успішна країна". Это были мирные жители Ровно, преимущественно женщины и люди пожилого возраста, которые собрались для обсуждения вопросов экономического и социального развития региона. Людей более пяти часов удерживали в заложниках. Полиция прибыла на место с часовым опозданием и в ходе опроса свидетелей не препятствовала действиям радикалов.

Сразу после этого партийцы Клименко призвали правоохранительные органы дать объективную правовую оценку действиям западающих. Вместо этого полицейские начали досудебное расследование против самих членов партии "Успішна країна" по статье 396 Уголовного Кодекса за то, что они якобы знают где находится лидер партии Александр Клименко, которого, по мнению представителей политсилы, власть преследует по политическим мотивам.

Согласно заявлению партии, полиция проигнорировала ряд статей Уголовного Кодекса, которые нарушили активисты, самыми тяжелыми из которых являются 146 (Незаконное лишение свободы) и 147 (Захват заложников).

"Мы настаиваем на возбуждении уголовных дел против экстремистов, которые совершают нападения на мирных украинцев и препятствуют осуществлению политической деятельности оппозиционных партий. Мы направили письмо-разъяснения о политическом давлении на партию "Успішна країна" в ОБСЕ, Европейскую комиссию, Совет Европы и посольства иностранных государств с просьбой дать оценку действиям правоохранителей", - заявил спикер партии Антон Савичев.

В партии Клименко обещают информировать международные институты о ходе расследования и публично заявлять о каждом факте давления на членов и сторонников политической силы. Как заявляют в "Успішній країні", на пострадавших в результате нападения в Ровно оказывается давление со стороны представителей радикальных группировок.

"Каждый, кто пострадал в результате этого беспредела получит юридическую защиту с нашей стороны. Мы не оставим ни одного человека, будем бороться и добьемся справедливости", - отметил Савичев.

Источник from-ua.com