Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Сбербанк в Украине снял ограничения на выдачу наличных

29.03.2017 07:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сбербанк в Украине снял ограничения на выдачу наличных

Сбербанк в Украине снял ограничения на выдачу наличных средств с карточных счетов и на безналичные операции. Об этом сообщает Сегодня с ссылкой на пресс-службу банка.
"Уважаемые клиенты. Информируем вас о том, что с 28.03.2017 года отменяются все ранее установленные суточные лимиты на совершение операций с использованием корпоративных карт", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Сбербанк снял ограничения на операции по снятию наличных средств с карточных счетов и на любые безналичные операции с карточных счетов.
Напомним, 27 марта стало известно, что консорциум инвесторов, состоящий из латвийского Norvik Bankа и белорусской частной компании, приобретает 100% акций украинской "дочки" Сбербанка. Основным покупателем украинского дочернего банка Сбербанка России выступит сын владельца нефтяной компании Русснефть Михаила Гуцериева Саид.



Теги: Донбасс, наличные, Сбербанк, ограничение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх