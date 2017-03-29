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В Киеве кассир банка похитила более миллиона
Кассир на протяжении четырех лет списывала деньги со счетов клиентов. Прокуратура Киевской области направила в суд акт в отношении экс-сотрудницы Ощадбанка, которую обвиняют в присвоении денежных средств вкладчиков на сумму более 1 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Следователи установили , что кассир присвоила денежные средства вкладчиков на сумму 1 223 тыс грн.
"Установлено, что 41-летняя женщина, занимая должность контролера-кассира в отделении Ощадбанка в Обуховском районе, имея полный доступ к информации по счетам вкладчиков банков и самых счетов, в течение 2011-2015 годов путем неоднократной подделки документов и подписей вкладчиков, завладела денежными средствами около 90 граждан на вышеуказанную сумму", - сказано в сообщении.
Кроме того, после выявленного преступления банк вернул вкладчикам их денежные средства в полном объеме.
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, Киев, банк, кассир, Ощадбанк, хищение средств
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