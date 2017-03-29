В Раде решили избавиться еще от одного советского праздника

29.03.2017 10:10

Комитет Верховной Рады по социальной политике, занятости и пенсионному обеспечению рекомендует парламенту установить 2 мая рабочим днем, сообщает Обозреватель.

Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на проект новой редакции Трудового кодекса №1658, который готовится ко второму чтению.

Как отмечается, соответствующая поправка была подана депутатами от фракции "Народный фронт" Александром Дроздиком, Сергеем Драюком и бывшим депутатом от НФ, ныне первым заместителем генерального прокурора Дмитрием Сторожуком.

Так, днем государственного праздника, в который не проводится работа, остается лишь 1 мая - Международный день солидарности трудящихся.

Остальные государственные и религиозные выходные дни комитет оставил, несмотря на предложения некоторых депутатов.

В частности депутат от фракции "Самопоміч" Ирина Подоляк предложила поправки, которыми предлагается отменить 8 марта, а 9 мая заменить 8 мая – Днем памяти и примирения.

Также комитет отклонил поправку Подоляк и еще ряда депутатов, которые предлагают установить выходными днями на Рождество 7 и 8 января.

Как писал "Обозреватель", в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект "О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях", авторы которого предлагают объявить выходным днем день рождения Тараса Шевченко - 9 марта, а 8 марта сделать рабочим днем