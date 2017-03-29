Последние новости раздела
- Украинцы из зоны АТО могут не платить незаконные штрафы по кредитам22:43
- В Покровске люди по трое суток стоят в очереди за загранпаспортами22:15
- НАБУ раскрыло причины масштабного обыска в Нацбанке21:50
- ТКГ согласовала решение о прекращении с 1 апреля огня в связи с пасхальными праздниками, - Олифер21:25
- Вблизи Мариуполя продолжат утилизировать боеприпасы 19:14
- Детективы НАБУ пришли с обыском в НБУ – СМИ17:25
- Все Генконсульства Польши в Украине прекратили работу после обстрела в Луцке17:05
- ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР ДЮСШ ХК «ДОНБАСС» ДЛЯ ДЕТСКИХ ТРЕНЕРОВ ПО ХОККЕЮ16:46
- Из России боевикам Донбасса передали 10 «Градов» и 20 танков 16:25
- Партия «Успішна країна» расскажет Европе, как в Украине расправляются с оппозицией. ВИДЕО16:05
В Украине разгорается скандал из-за грантов от США
29.03.2017 14:25
Агентство США по международному развитию сократило финансирование проектов Национального агентства по предотвращению коррупции Украины после решения Верховной Рады обязать антикоррупционные организации декларировать свои доходы. Об этом заявила председатель НАПК Наталья Корчак, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ее Facebook.
"Относительно сотрудничества USAID с НАПК. Опровергаю информацию в части полного прекращения сотрудничества. Сотрудничество продолжается в части политических партий, и запланированные проекты будут реализованы. Мы не разрываем отношений", — заверила она.
Теги: Украина, США, Донбасс, скандал, коррупция, Верховная Рада, гранты
Читайте также:
- Коррупция в Украине, скандал с "желтой карточкой Порошенко" и объяснения журналиста
- Путин,Порошенко и Ахметов попали в США в перечень главных коррупционеров
- Дипломат сказал, что разрушает страну больше, чем российские танки
- Мнение: Порошенко утрачивает общий язык с западными политиками, внутренняя политика президента догнала внешнюю
- Яценюк: "Хранилища газа в Украине пусты. Но воровал не я" (ВИДЕО)
- Посол США в Украине пояснила, как остановить войну на Донбассе
- Украинцы из зоны АТО могут не платить незаконные штрафы по кредитам22:43
- В Покровске люди по трое суток стоят в очереди за загранпаспортами22:15
- ТКГ согласовала решение о прекращении с 1 апреля огня в связи с пасхальными праздниками, - Олифер21:25
- Мариупольцы смогут следить за общественным транспортом онлайн20:59
- В Мариуполе самый дорогой проезд в общественном транспорте20:45
- В Мариуполе игровые автоматы громить нельзя20:30
- Отопительный сезон завершится досрочно20:16
- В Мариуполе идёт чиновников круговорот19:52
- Арестован боец, подозреваемый в расстреле людей на КПВВ 19:38
- Вблизи Мариуполя продолжат утилизировать боеприпасы 19:14
- Украинцы из зоны АТО могут не платить незаконные штрафы по кредитам22:43
- В Покровске люди по трое суток стоят в очереди за загранпаспортами22:15
- НАБУ раскрыло причины масштабного обыска в Нацбанке21:50
- ТКГ согласовала решение о прекращении с 1 апреля огня в связи с пасхальными праздниками, - Олифер21:25
- Мариупольцы смогут следить за общественным транспортом онлайн20:59
- В Мариуполе самый дорогой проезд в общественном транспорте20:45
- В Мариуполе игровые автоматы громить нельзя20:30
- Отопительный сезон завершится досрочно20:16
- В Мариуполе идёт чиновников круговорот19:52
- Арестован боец, подозреваемый в расстреле людей на КПВВ 19:38
- «Закон Чорновил» от Порошенко. Зачем власть «бьет декларациями» по антикоррупционерам?09:53
- Кредиты МВФ разошлись по карманам08:39
- Минздрав обнародовал список бесплатных лекарств22:15
- Нелегальное производство древесного угля может превратить Украину в Гаити21:04
- В Мариуполе можно купить дом за 5 тыс. долларов19:51
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз 13:37
- Идентификация переселенцев, или Квест на выживание от Ощадбанка10:37
- На Луганщині переселенців заманюють у село09:19
- «Л/ДНР» не смогут продать уголь ДТЭКа: нет рынка сбыта и у товара теперь нелегальный статус08:10
- 8 проблем со здоровьем, о которых «расскажет» ваш язык09:28
- Пенсии по-новому: кто будет получать вдвое больше
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево
- За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.
- Переселенцы и пенсионеры, получающие деньги на подконтрольной Украине территории, могут быть в ОРДЛО не более 59 дней
- Идентификация переселенцев, или Квест на выживание от Ощадбанка
- В Донецке прогремел взрыв, есть пострадавшие
- С 1 апреля в Украине изменится тариф на газ
- Одессу чуть не накрыло цунами. ВИДЕО
- «Русский мир» в «ЛНР» идет к безумию