В Украине разгорается скандал из-за грантов от США

29.03.2017 14:25

Агентство США по международному развитию сократило финансирование проектов Национального агентства по предотвращению коррупции Украины после решения Верховной Рады обязать антикоррупционные организации декларировать свои доходы. Об этом заявила председатель НАПК Наталья Корчак, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ее Facebook.

"Относительно сотрудничества USAID с НАПК. Опровергаю информацию в части полного прекращения сотрудничества. Сотрудничество продолжается в части политических партий, и запланированные проекты будут реализованы. Мы не разрываем отношений", — заверила она.