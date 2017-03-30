Госстат: в Украине резко увеличились объемы загрязнения воздуха и окружающей среды

30.03.2017 10:05

В 2016 году в Украине выбросы загрязняющих веществ в атмосферу увеличились сразу на 7,7 процентов по сравнению с 2015 годом. Как информирует replyua.net, такие данные озвучили в Государственной службе статистики.



В общей сложности, в 2016 году объемы выбросов в воздух достигли 3 миллионов 780 тысяч тонн, и от стационарных источников загрязнения в атмосферу поступило порядка 150 миллионов тонн, что на восемь с половиной процентов больше, чем годом ранее. Речь идет о диоксиде углерода, являющимся парниковым газом, из-за которого на планете резко меняется климат. Среди опасных веществ, выброшенных в атмосферу в нашей стране, «лидируют» диоксид серы, оксид углерода и метан. Объемы выбросов оксида углерода и диоксида серы в прошлом году увеличились на 5 процентов и на 29 процентов соответственно по сравнению с 2015 годом. Объемы выброса метана, напротив, сократились на 9 процентов.



Лидером по объему вредных выбросов остается отрасль, которая поставляет электроэнергию. Также в список отраслей, загрязняющих воздух, попали перерабатывающая промышленность, добывающая промышленность и разработка карьеров.

Источник: http://replyua.net