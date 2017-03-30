Лавров рассказал, о чем общаются Порошенко и Путин

30.03.2017 11:42

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Президент Украины «пытается быть конструктивным, но позже меняет свою позицию»

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на интервью главы российского МИДа для «NationalInterest«.

В украинской АП сообщали, что в этом году Порошенко уже дважды общался с Путиным по поводу обострения ситуации на Донбассе и относительно освобождения заложников и политзаключенных. Эти разговоры были скоординированы с украинскими партнерами в «нормандском формате» — Германией и Францией.

Напомним, в Администрации Президента заявляли, что продолжают общение с Москвой и попытаются опередить Кремль и провести встречу с Дональдом Трампом раньше.

Источник: politeka.net