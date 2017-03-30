Мининформ уже составляет список сайтов, угрожающих нацинтересам страны

30.03.2017 18:33

Министерство информационной политики начало составлять список сайтов, угрожающих нацинтересам страны.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает 112 Украина.

Министр информационной политики Украины Юрий Стець заявил, что в рамках обязанностей, возложенных Доктриной информационной безопасности Украины, была создана рабочая группа, работающая над анализом правовых норм законодательства, которые запрещают распространение информации, представляющей угрозу национальным интересам Украины.

"Мы создали список правовых норм, содержащихся в различных законодательных актах и Уголовном кодексе Украины, которые регламентируют и четко определяют информацию, являющейся запрещенной для распространения. На основании этих норм мы оцениваем материалы, которые распространяются отдельными сайтами и тем самым создают угрозу национальным интересам Украины, разжигают межнациональную вражду или призывают к нарушению конституционного строя", - сказал заместителя министра Дмитрий Золотухин.

В ведомстве сказали, что после изучения и анализа материалов члены экспертного совета при МИП выскажут свои предложения относительно подходов и критериев оценки информации на основании этих правовых норм.

"Работа над списком конкретных сайтов осуществляется под грифом "Для служебного пользования" с целью предупреждения спекуляций со стороны российских и пророссийских СМИ и спецслужб", - отмечается в сообщении.

Напомним, в начале марта министр информационной политики Украины Юрий Стець поручил ведомству подготовить список угрожающих информбезопасности сайтов для закрытия. Министр тогда в качестве примера привел сайт "Русская весна". По его словам, данный перечень будет обсужден со Службой безопасности Украины. Далее Мининформполитики будет искать механизм для их закрытия.

Источник: http://from-ua.com