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Монетизация льгот по ЖКХ: Кабмин готовит списки нуждающихся
Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и вице-премьер-министр Геннадий Зубко сообщил, что в Кабмине намерены уточнить список нуждающихся в монетизации льгот по ЖКХ
Об этом пишет Politeka.
Вице-премьер заявил, что монетизацию льгот по коммунальным услугам планирую провести в 2018 году. Этим вопросом занимается Минрегионстрой и ЖКХ.
Также Зубко отметил, что данная процедура будет состоять из двух уровней.
«Первый — на уровне поставщиков услуг, второй — потребителей услуг ЖКХ. Нужно уточнить списки людей, которые действительно нуждаются в помощи. Чтобы никого не оставить без внимания и чтобы деньгами не воспользовались мошенники», — отметил он.
Как писала Politeka, во Львовской облгосадминистрации сообщили, что с 1 июля по всей области будет остановлено действие льгот, дающих право на бесплатный проезд в общественном транспорте.
По материалам «Сегодня».
Теги: Донбасс, ЖКХ, Кабмин, монетизация, льготы
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