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Названа дата голосования по «безвизу» Украине

30.03.2017 15:42
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Названа дата голосования по «безвизу» Украине

Петр Порошенко надеется, что Европарламент 6 апреля проголосует за решение о введении ЕС безвизового режима для украинских граждан

Об этом передает Politeka. Глава государства отметил, что уверен в дальнейшей поддержке Европарламентом процесса сближения Украины с Европейским Союзом.

Как известно, Порошенко находится с рабочим визитом на Мальте, где проходит встреча представителей ЕС. Украинский президент встретился с главой Европейского парламента Антонио Таяни.

Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко уверен, что под председательством Таяни ЕС подержит курс реформ в Украине и восстановления территориальной целостности страны в контексте продолжающейся российской агрессии.

Как известно, 2 марта комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) на встрече в Брюсселе принял решение о визовой либерализации для Украины.

Как писала Politeka, грузины устроили флешмоб с поддержкой Украины. Участники данного мероприятия публикуют свои фотографии хэштегом #Visa_Free_For_Ukraine.

В руках они держат лист бумаги с надписью: «Я не чувствую себя полноценным европейцем, пока Украина не получит «безвиз «. Украинцы в комментариях под снимками выразили благодарность грузинам за такой жест.



Теги: Украина, Донбасс, безвизовый режим
 
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