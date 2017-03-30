- На КПВВ в Донбассе у многих автомобилистов возникли проблемы - "Донбасс SOS"12:23
- Прокуратура проводит обыски в фирмах россиянина Кесаева из-за финансирования террористов Донбасса11:08
- Гибридная война: следующий теракт может произойти на газопроводе из Украины в Польшу - Тымчук09:35
- Внедрение в сознание украинцев тезиса о «деградации» - Кремль начал против Украины новую фазу войны09:22
- Курс НБУ на 31 марта: доллар и евро подешевели08:34
- Убийство Вороненкова: российские следователи уже наметили еще одну жертву08:20
- Погода в Украине 31 марта: пасмурно, местами дождь07:58
- Идет подготовка к встрече Порошенко и Лукашенко – посол22:43
- У МВФ розглянуть українське питання22:25
- Суд дал корректировщице огня "днр" четыре года тюрьмы21:45
Погода на завтра: в Украине снова ударят морозы
В пятницу, 31 марта, в Украине снова ударят морозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, в Киеве завтра ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 0 ...- 2 градуса, днем +9 ... + 11 градусов.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью -2 ... + 5 градусов, днем +10 ... + 16 градусов.
В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +2 ...- 3 градуса, днем +5 ... + 10 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Черниговской и Сумской областях небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью +1 ...- 5 градусов, в Сумской и Черниговской областях -3 ...- 8 градусов, днем +6 ... + 14 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 0 ...- 6 градусов, днем +6 ... + 14 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью -1 ...- 8 градусов, днем +4 ... + 10 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью +2 ...- 5 градусов, днем +7 ... + 13 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 0 ... + 5 градусов, днем +8 ... + 13 градусов.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, погода, мороз
- 18 июля по всей территории Украины ясно и сухо
- Погода в Украине на 8 февраля: потепление в западных областях, в остальных регионах холодно, ветер
- В Украине начали открываться пункты обогрева
- Погода в Украине 4 декабря: холодно, без осадков
- Українців попередили про смертельну небезпеку
- Погода в Украине 3 февраля: преимущественно снег с дождем
- На КПВВ в Донбассе у многих автомобилистов возникли проблемы - "Донбасс SOS"12:23
- В Донецке "уставших ополченцев" сменили свежие силы и новая военная техника12:06
- Вблизи Новоазовска боевики ранили подростка11:57
- Российские кураторы остались недовольны кадровой работой в "армии ДНР"11:49
- Очевидцы сообщают ситуацию на КПВВ Донбасса11:38
- Поддельные документы на автомобили, незаконные грузы, предложение взяток - будни донбасских КПВВ11:25
- Прокуратура проводит обыски в фирмах россиянина Кесаева из-за финансирования террористов Донбасса11:08
- Авдеевский коксохим наполовину снизил свою мощность, рабочих вынуждены отправлять в отпуска10:57
- В Мариуполе взорвали автомобиль полковника СБУ (ФОТО)10:35
- На оккупированный Донбасс доставили гуманитарную помощь10:28
- На КПВВ в Донбассе у многих автомобилистов возникли проблемы - "Донбасс SOS"12:23
- В Кременчуге научились добывать газ из водорослей12:15
- В Донецке "уставших ополченцев" сменили свежие силы и новая военная техника12:06
- Вблизи Новоазовска боевики ранили подростка11:57
- Российские кураторы остались недовольны кадровой работой в "армии ДНР"11:49
- Очевидцы сообщают ситуацию на КПВВ Донбасса11:38
- Ученые разгатали секрет полета комара (ВИДЕО)11:35
- Поддельные документы на автомобили, незаконные грузы, предложение взяток - будни донбасских КПВВ11:25
- Прокуратура проводит обыски в фирмах россиянина Кесаева из-за финансирования террористов Донбасса11:08
- Авдеевский коксохим наполовину снизил свою мощность, рабочих вынуждены отправлять в отпуска10:57
- Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков21:15
- Александр ПИКАЛОВ: «Юмор стал жёстче, а Донбасс - более украинским»14:30
- Сквозь грохот канонады слышен смех09:30
- Оборотная сторона долгожданной весны08:55
- Когда и почему портится косметика: проверьте свою косметичку!08:35
- От «спасибо» до левофланговой буквы (фронтовой словарь обывателя)08:15
- «Закон Чорновил» от Порошенко. Зачем власть «бьет декларациями» по антикоррупционерам?09:53
- Кредиты МВФ разошлись по карманам08:39
- Минздрав обнародовал список бесплатных лекарств22:15
- Нелегальное производство древесного угля может превратить Украину в Гаити21:04
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево
- 10 дней на раздумья: Приватбанк включил клиентам счетчик
- За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву
- Переселенцы и пенсионеры, получающие деньги на подконтрольной Украине территории, могут быть в ОРДЛО не более 59 дней
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Идентификация переселенцев, или Квест на выживание от Ощадбанка
- Ветеран АТО пояснив, що може досягти Україна в разі силового звільнення Донбасу