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Порошенко повідомив, про що буде говорити з Олландом та Меркель

30.03.2017 21:30
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Порошенко повідомив, про що буде говорити з Олландом та Меркель

Президент України Петро Порошенко заявив, що вже домовився з канцлером Німеччини Ангелою Меркель про проведення тристоронніх переговорів лідерів Франції, Німеччини та України у телефонному режимі наступного тижня. Про це він розповів під час розмови з кореспондентами на Мальті після завершення зустрічі ЄНП, пише українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.

«Ми з канцлером Німеччини Ангелою Меркель провели дуже результативну розмову: наступного тижня ми проведемо телефонну розмову за участі канцлера Ангели Меркель та президента Франції Франсуа Олланда. Темою розмови стане початок виконання Мінських домовленостей», - зазначив глава держави.

Як повідомлялося раніше, президент Петро Порошенко вже віддав доручення Генеральному штабу Збройних сил України та Міністерству оборони з 1-го квітня припинити ведення вогню на Донбасі згідно з домовленостями, яких було досягнуто 29-го березня поточного року під час зустрічі представників Тристоронньої контактної групи у Мінську. Однак при цьому українські захисники на Донбасі мають дуже слабку надію на те, що російсько-терористичні війська хоча б на цей раз все таки дотримаються домовленостей. 



Теги: Донбасс, переговоры, Порошенко, Меркель, Олланд
 
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