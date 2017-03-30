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Пожар на Осокорках: спасатели сообщили о новых рисках — видео
На столичных Осокорках, где ночью был потушен масштабный пожар, остаются риски повторного возгорания
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, передает Politeka.
«Причинами пожара занимаются правоохранительные органы, однако версий, как всегда, немного, это или умышленный поджог, или неосторожное обращение с огнем. Согласно действующему законодательству, правоохранительным органам дается 10 дней на расследование причин возникновения пожара», — прокомментировала она ситуацию.
Водолага отметила, что во время пожара никто не пострадал.
Также она прокомментировала возможность повторного возгорания.
«Риски (повторного возгорания, — ред.) есть, потому что за прошедшие сутки спасатели выезжали на ликвидацию пожаров на открытые территории мусора, тростника 20 раз по всему Киеву. Сейчас проблема не только в столице, но и во всей Украине», — уточнила Водолага.
Напомним, пожар возле дачных участков на Осокорках началась около 20 часов вечера среды, 29 марта. Возгорание случилось на 9-м километре от проспекта Бажана, на границе с поселком Вишенки.
Отметим, пожарным пришлось идти пешком к месту масштабного возгорания на столичных Осокорках, поскольку подъехать туда оказалось невозможным из-за бездорожья. На месте также работали газовая служба и полицейские.
Теги: Донбасс, Киев, пожар, спасатели, Осокорки
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