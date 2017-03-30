Пожар на заводе в Харькове: стало известно о пострадавших

30.03.2017 13:48

Появилась информация о пострадавшем в результате пожара на территории Харьковского велозавода

Об этом в четверг, 30 марта, сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили 28-летнего мужчину с признаками отравления продуктами горения и передали его медикам. Сейчас он госпитализирован в токсикологическое отделение 2-й больницы», — говорится в сообщении.

Отметим, в 09:40 пожар был локализован, в 10:28 — ликвидирован. К ликвидации пожара были привлечены 30 спасателей и 8 единиц техники.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Напомним, ранее в ГСЧС в Харьковской области заявили, что сообщение о пожаре на велозаводе в Харькове поступило в 08:41.

Фото: ГСЧС.