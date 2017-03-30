С 1 апреля на Донбассе должен прекратиться огонь – ОБСЕ

30.03.2017 08:25

По словам Сайдика, стороны также договорились о разведении сил и средств у Станицы Луганской с 6 апреля

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик подтвердил, что на заседании в среду согласовано прекращение огня в Донбассе с 1 апреля.

"Стороны договорились о прекращении огня и разведении вооружения с 1 апреля", – сказал Сайдик журналистам.

По его словам, стороны также договорились о разведении сил и средств у Станицы Луганской с 6 апреля.

Источник: segodnya.ua



