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С 1 апреля на Донбассе должен прекратиться огонь – ОБСЕ

30.03.2017 08:25
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С 1 апреля на Донбассе должен прекратиться огонь – ОБСЕ

По словам Сайдика, стороны также договорились о разведении сил и средств у Станицы Луганской с 6 апреля

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик подтвердил, что на заседании в среду согласовано прекращение огня в Донбассе с 1 апреля.

"Стороны договорились о прекращении огня и разведении вооружения с 1 апреля", – сказал Сайдик журналистам.

По его словам, стороны также договорились о разведении сил и средств у Станицы Луганской с 6 апреля.

 

Источник: segodnya.ua




Теги: Донбасс, война, огонь, ОБСЕ, АТО
 
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