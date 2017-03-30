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Теракт с обстрелом консульства Польши в Луцке - очевидная провокация Кремля, - Ляшко
30.03.2017 16:38
Теракт с обстрелом консульства Польши в Луцке - очевидная провокация Кремля, считает нардеп, лидер "Радикальной партии Украины" Олег Ляшко.
"Так же, как и события с перекрытием украинской-польской границы на Львовщине. Москва делает все, чтобы столкнуть нас лбами из-за взглядов на историю времен Второй Мировой войны. И чтобы усилить украинофобские настроения внутри Польши. Цель Кремля - ослабить позиции Украины на международной арене", - считает он.
"Так же, как и события с перекрытием украинской-польской границы на Львовщине. Москва делает все, чтобы столкнуть нас лбами из-за взглядов на историю времен Второй Мировой войны. И чтобы усилить украинофобские настроения внутри Польши. Цель Кремля - ослабить позиции Украины на международной арене", - считает он.
"Если им это удастся - это будет плохо и для Украины, и для Польши. Поэтому желаю нашим народами мудрости не стать заложниками ФСБшных технологий. Наши народы прошли не простую историю отношений, но смогли же объясниться. Вспомните, как серьезно поляки поддержали нас во время Революции достоинства и в начале войны в Донбассе. И именно это взбесило Москву, которая сейчас прилагает все усилия, чтобы рассорить нас полностью. Зачем же делать подарок врагам? Расследование силовых провокаций на Волыни и Львовщине станет лакмусовой бумажкой работы силовых структур", - уверен Ляшко.
Ранее группа "ИС" сообщала, что Порошенко пригласил польских правоохранителей принять участие в расследовании теракта в Луцке.
Источник: http://sprotyv.info
Теги: Донбасс, Польша, Луцк, теракт, Кремль
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