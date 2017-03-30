У СБУ зробили заяву щодо вербування вбивці Вороненкова російськими спецслужбами

30.03.2017 07:55

Представництво Служби безпеки України заявило, що у відомстві відсутня інформація щодо вербування вбивці російського політика Павла Паршова спецслужбами Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.



Про це сьогодні під час зустрічі з журналістами розповів представник СБУ Віктор Кононенко. За його словами, на даний момент той факт, що Паршова завербували в російській Федеральній службі безпеки, ще не знайшов документального підтвердження. Напередодні український парламентар Антон Геращенко заявив, що ФСБ завербувала Павла Паршова два роки тому. В Москві заявили, що ці обвинувачення абсурдні.



Нагадаємо, Геращенко заявив на своїй сторінці в Facebook, що офіційно Паршов жодного разу не покидав українську територію, але в лютому 2015 року він незаконно перетнув український кордон, перейшовши через білоруський контрольно-пропускний пункт. Так він потрапив до РФ, де і пройшов начальний курс для диверсантів. Потім, за даними Геращенка, Паршов отримав завдання потрапити до одного з підрозділів ЗСУ чи Нацгвардії, вдаючи з себе звичайного солдати, і чекати отримання нових завдань.