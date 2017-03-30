Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

У СБУ зробили заяву щодо вербування вбивці Вороненкова російськими спецслужбами

30.03.2017 07:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У СБУ зробили заяву щодо вербування вбивці Вороненкова російськими спецслужбами

Представництво Служби безпеки України заявило, що у відомстві відсутня інформація щодо вербування вбивці російського політика Павла Паршова спецслужбами Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Про це сьогодні під час зустрічі з журналістами розповів представник СБУ Віктор Кононенко. За його словами, на даний момент той факт, що Паршова завербували в російській Федеральній службі безпеки, ще не знайшов документального підтвердження. Напередодні український парламентар Антон Геращенко заявив, що ФСБ завербувала Павла Паршова два роки тому. В Москві заявили, що ці обвинувачення абсурдні.

Нагадаємо, Геращенко заявив на своїй сторінці в Facebook, що офіційно Паршов жодного разу не покидав українську територію, але в лютому 2015 року він незаконно перетнув український кордон, перейшовши через білоруський контрольно-пропускний пункт. Так він потрапив до РФ, де і пройшов начальний курс для диверсантів. Потім, за даними Геращенка, Паршов отримав завдання потрапити до одного з підрозділів ЗСУ чи Нацгвардії, вдаючи з себе звичайного солдати, і чекати отримання нових завдань. 



Теги: политика, Донбасс, убийство, СБУ, вербовка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх